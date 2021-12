El nuevo entrenador del Alavés lleva trabajando con el equipo desde ayer martes. El club vitoriano llegó a un acuerdo de desvinculación con Calleja y esa circunstancia abrió la puerta al nuevo inquilino del banquillo. Pasadas las 13:25 h, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Mendizorroza. De hecho, para entonces ya había completado la segunda sesión al frente del equipo.

"El Glorioso es un club que ha estado mucho tiempo en la cresta del fútbol español. Con el tiempo, te entran ganas de entrenar, estás viendo fútbol y estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado el Deportivo Alavés. Queremos que la afición disfrute viniendo a Mendizorroza. Hay que entrenar duro y convencer a los jugadores de que son capaces de sacar esto adelante", señaló.Sobre la plantilla comentó que "es buena, tenemos futbolistas como para salir de la situación en la que estamos. A veces ha estado más arriba pero lo normal es ocupar puestos de mitad de la tabla para abajo. Creo que podemos conseguir la salvación y para eso hemos venido. Hoy salgo más contento que ayer. Veo que hay medios para trabajar bien, para venir día a día y hacer posible el objetivo".

Sobre su aportación, aseguró que "uno tiene su idea y todos tratamos de que los jugadores vayan acoplándose. Yo veré en los entrenamientos si creen en nuestra filosofía, ser agresivos, jugar en el campo contrario. Lo que ocurre es que algunos jugadores te lo cogen más rápido y otros no. Para nosotros no ha sido difícil el tomar la decisión de venir. Hemos detectado las ganas del club para contar conmigo y, desde la primera charla, ha contado mucho. Este es un club con historia, es grande y le apetece a muchos entrenadores el venir".

Mendilibar reconoció que "no es la primera vez en la que se plantea que yo venga a Vitoria. En otras ocasiones no se dieron las circunstancias o las condiciones pero, en este caso, sí ha salido bien". Sobre los refuerzos invernales aseguró que "si entra gente habrá otra que tenga que salir. Veremos qué queremos reforzar y hablaremos de las necesidades".El primer choque será el domingo ante la Real, equipo con el que simpatiza mucho Mendi. "Sí, es cierto. Desde niño te haces de un equipo y la Real siempre me ha resultado familiar y es una casualidad que comencemos esta etapa contra ellos. Se puede cambiar de coche o incluso de mujer pero lo que es muy difícil es que uno cambie de equipo desde que te aficionas de niño", reflexionó.

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente, dijo que "quería agradecer públicamente a Javi Calleja y a su equipo su implicación y su trabajo. Les deseamos las mejores de las suertes en su próximo destino. Para nosotros es un orgullo poder contar con Mendi y nos ponemos a su disposición para todo lo que necesite. El hecho de que acepte este reto es para nosotros un motivo de satisfacción".

Sergio Fernández, Director Deportivo, añadió que "la persona de Mendilibar nos inspira estímulo e ilusión. Ojalá que este proyecto sea exitoso y duradero. Seguro que conseguimos los objetivos y seguirá con nosotros mucho tiempo. También quiero mostrar mi agradecimiento por el cuerpo técnico que nos ha acompañado hasta ahora y, por lo que sea, no han salido las cosas como esperábamos".