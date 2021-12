Héctor "Vamos a poner todo de nuestra parte para que los infectados sean los menos posibles"

El Deportivo intenta blindarse ante el avance de los casos de Covid. Los médicos y los técnicos han dado consignas claras. Hay que reducir el número de contactos fuera de Abegondo y también dentro de la ciudad deportiva. "Estamos otra vez como quien dice dando un paso para atrás. Nosotros lo estamos llevando bien de la manera que podemos y extremando las precauciones. Nos lo ha dicho el doctor y el médico. Grupo lo más reducido posible. Si es posible sólo con nuestra familia. En la medida de lo posible llevaremos a cabo estas medidas

Con la llegada de varios jugadores del Fabril y del juvenil, el Dépor completó la primera semana después del parón navideño. "Venimos de una semana de vacaciones. Una semana que nos ha venido muy bien a todos para limpiar cabezas y coger fuerzas para el reto tan bonito que tenemos hasta ahora".

Reducción de Aforo al 75%

Aunque no es oficial, la propuesta del Gobierno a las Comunidades avanza una posible reducción del aforo en los estadios de fútbol. Muchos ya dan por hecho que estadios como Riazor tendrán una reducción del aforo del 75 por ciento. "La verdad es que es una putada, no te puedo decir otra cosa. La afición es para nosotros es un factor importante. Para nosotros es un hándicap negativo. Las restricciones no son una cosa nuestra, es algo necesario para la salud de la población", concluye.

Deseo para el 2022

"El mejor regalo de Reyes puede ser un ascenso y ojalá lo podamos lograrlo", explica el lateral izquierdo. Vamos a intentar alagar esa dinámica tan buena que llevábamos. Las cosas se han hecho muy bien y por qué no seguir con esa dinámica. Vamos a trabajar para ello", confiesa.

Por último, Héctor se ha referido también al mercado de fichajes. Con el objetivo de reforzar el ataque con Álvaro Rey, Héctor entiende que cualquier llegada pondría la guinda a una plantilla sobresaliente de por sí: "Para mi es la mejor plantilla de esta categoría. Es una cosa que queda demostrada. Vamos líderes. Es la mejor plantilla que podemos tener, si puede llegar algo que pueda sumar, bienvenido sea", finaliza.