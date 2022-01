Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria: "La bici es una válvula de escape para desconectar de la política"

Vitoria-Gasteiz es una ciudad que se ha convertido en un referente en el uso de la bicicleta. Su tamaño, su orografía,-muy plana-, y la proliferación de carriles-bici, convierten a este vehículo en uno de los más utilizados por sus habitantes en sus desplazamientos.

En este nuevo capítulo de SER Ciclista, hablamos con el alcalde gasteiztarra, Gorka Urtaran (Vitoria-Gasteiz, 1.973), que también es un aficionado a las dos ruedas, y que nos atiende manteniendo la agenda de trabajo desde su domicilio, a pesar de estar afectado de coronavirus y ,-afortunadamente-, en buen estado de salud. Gorka es también presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel.

Como todos nuestros invitados e invitadas recuerda su mayor caída en bici, que se produjo "de pequeño, junto a nuestra casa había un "Ceda el Paso" que no solíamos respetar, y una vez me pilló un coche, aunque no me hizo nada. La conductora no iba a mucha velocidad y se llevó más susto que yo". Eso si, la experiencia le sirvió "para utilizar la bicicleta de manera más correcta".

Gorka ha utilizado la bicicleta desde pequeño en Izarra, la localidad alavesa en la que pasaba los veranos, "con 13, 14 años las cogíamos para hacer excursiones con los amigos", pero sonríe ante la definición de "alcalde-ciclista", "habrá muchos ciclistas más que yo..."

Actualmente utiliza más la BTT, "para evitar vehículos", en los escasos momentos que le dejan libre su dedicación a la política municipal y la vida familiar, y le sirve de "desconexión de la política". Realiza marchas de 100 a 110 Kms, con unos desniveles de 2.600/2.700 metros, y si es posible "en compañía, se hace más ameno..." La mayor parte de ellas en Euskadi, donde "puedes transportarte en poco tiempo y cambiar mucho de paisaje".

Considera Vitoria-Gasteiz una ciudad ideal para la práctica del ciclismo, "es la segunda ciudad con más kms de carril-bici, es el municipio más grande de Euskadi, con bosques fantásticos a 15 minutos, el Anillo Verde, la Sierra de Badaia muy cerca y todo ello nos valió durante el confinamiento perimetral".

Urtaran reflexiona en nuestro podcast sobre el espacio urbano, "las ciudades tienen que evolucionar, el 70% del espacio está dedicado al vehículo privado". Y hace un llamamiento al uso del transporte público "sobre todo eléctrico", las sendas peatonales y los carriles-bici. Su ciudad se ha convertido también en una referencia del Triatlón, desde la celebración en 2012 de una prueba del Mundial de la especialidad.

Ante la tradicional pregunta del tándem, lo compartiría "con un buen amigo o con una persona que tenga muchas cosas que contar, alguien que pudiera aportar mucho..." y no lo haría "con quien no quiera trabajar en equipo". Y ha transmitido la afición por las dos ruedas a sus hijos: "los dos mayores, de 12 y 14 años van al cole y a otras actividades en bici".

Su vocación política es heredada de su madre, Maria Jesús Aguirre, vicealcaldesa de la ciudad durante muchos años, "pero mi madre nunca me animó, aunque lo veía como irremediable. Intento estar a su altura, que es muy difícil". Precisamente recuerda el fallecimiento de sus padres como el puerto más difícil que ha superado, junto a "la violencia de género, los asesinatos de mujeres en la ciudad".

SER Ciclista, es el podcast de la Cadena SER sobre el mundo de la bici, con Nerea Sáenz de Lafuente, y el patrocinio de Custom4, especialistas en biomecánica.