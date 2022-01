Una mujer de 80 años rompe a llorar al volver a su casa tras el volcán de La Palma: "Nunca pensé que volvería"

A sus 80 años, Elba se ha emocionado este lunes al volver a su casa de Tacande después de más de tres meses, cuando entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. "No me parece que sea verdad lo que estoy viendo, me fui pensando que no volvería nunca", ha asegurado.

La casa de Elba está situada justo frente al volcán y, por eso, reconoce que el retorno es un sueño. "Primero fue la tristeza y ahora la alegría. Nos fuimos en septiembre y pensé que no iba a volver más", ha asegurado.

Además de Elba, hoy han vuelto a sus hogares casi mil palmeros de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente.

La emoción de dos vecinas de La Palma por regresar a sus casas tras el fin de la erupción del volcán



Cristian vive en Tazacorte, salió de su casa el 19 de septiembre y aún no se cree que hoy haya podido volver. "Pensaba que mi casa no entraba dentro de las zonas donde hoy se iba a proceder al fin de la evacuación. No me lo creo".

"Hay mucha ceniza todavía"

Carmen González, vecina de La Laguna, ha explicado en el programa Aquí, amb Josep Cuní, de SER Catalunya, que se sienten "contentos y esperanzados, pero a la vez tristes porque no todos los que han perdido sus casas han podido regresar".

La vecina de La Laguna tuvo que dejar su casa en septiembre y, desde entonces, ha vivido en Los Llanos. Pero esta noche aún no podrá dormir en ella: "Hay que limpiar. Hay mucha ceniza todavía y también humedades, después de tanto tiempo cerrada. Tendremos que volver a traer los muebles para poder volver a vivir en ella".

"Aunque nos tengamos que ver a distancia por el COVID, estamos todos los vecinos contentos. Nos queda un camino largo, pero lo haremos", ha explicado. "Estos tres meses han sido muy duros, de una agonía constante, pero siempre con esperanza. En este tiempo ha habido bajonas, pero todos unidos saldremos adelante".