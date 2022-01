Trabajar en Madrid, ser joven o mujer: factores de riesgo para que empeore tu salud mental si eres sanitario

La salud mental también puede afectarles a ellos, a los sanitarios, como es el Caso del doctor Guillermo, un médico de atención primaria que tuvo que cambiarse de comunidad porque "el abandono y el maltrato institucional" durante la pandemia, así lo describe él, le produjo el síndrome de burnout o "estar quemado" y fuerte ansiedad.

Guillermo tiene 33 años y en la actualidad trabaja en Mallorca como médico de familia y comunitaria, pero hasta hace exactamente un año trabajaba en un centro de salud madrileño, hasta que se se vio en la necesidad de cambiar de comunidad porque no pudo soportar las presiones que sufrió en Madrid, después de que llegase a desarrollar afecciones mentales como la ansiedad o el sídrome del burnout. Aunque para él, lo peor y lo que le hizo mudarse no fue el empeoramiento de su salud mental a raíz del trabajo, sino que esto provocó que "no pudiese cuidar de manera correcta", dice el doctor, a sus pacientes. "El peligro del burnout no es que yo me quiera ir de Madrid, sino que repercute de forma directa en el cuidado y la seguridad de los pacientes", añade el doctor.

Además, Guillermo confiesa que no es el único. "Pensar en el domingo por la mañana que al día siguiente tienes que enfrentarte a la consulta y que va a ser muy duro es algo que le pasa a gran parte de mis compañeros". Con todo esto, un estudio realizado por el departamento de psicología social y del trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y dirigido por la investigadora Lourdes Luceño revela ciertos datos sobre el aumento de enfermedades mentales en el personal sanitario durante la pandemia, como estrés postraumático, burnout, ansiedad o depresión, surgidos como consecuencia de su trabajo.

Salud mental, trabajo y pandemia

El estudio, que recoge una muestra de 1422 sanitarios, publica los siguientes resultados: durante la pandemia, el 58,6% de los sanitarios ha presentado ansiedad, el 56,6% síntomas de estrés postraumático, el 46% han padecido depresión y el 41,1% se han sentido emocionalmente agotados.

Pero no todo son malas noticias, también hubo resultados positvos: el estudio afirma que el 81% de los sanitarios se sienten muy realizados con su profesión y el 23,5% han llegado a mostrar niveles altos de resiliencia.

Quién tiene más riesgo de empeorar la salud mental

Lourdes Luceño, directora del estudio y con quien ha hablado la Cadena SER, ha diferenciado dos grupos por los que el personal sanitario tiene más riesgo de empeorar su salud menta. Por un lado, existen factores relacionados con las elevadas demandas laborales: trabajar muchas horas, trabajar en turnos especiales como el turno de noche, el rotativo de tarde-noche, los que superan las doce horas y llegan hasta las 24. Asimismo, las elevadas horas de guardia al mes y la falta de EPIs.

Por otro lado, existen otras variables de riesgo que se relacionan con la Comunidad Autónoma en la que el sanitario trabaja y con sus características de sexo y edad: los sanitarios cuyo lugar de trabajo está dentro de la Comunidad de Madrid, los jóvenes y las mujeres eran los que presentaban más sintomas de estrés postraumático, ansiedad, depresión o burnout en los análisis del estudio.

Modelos de salud laboral

En salud laboral hay dos modelos que relacionan las condiciones de trabajo con los riesgos psicoosicales y los riesgos de salud. El primero es el modelo demanda contra el apoyo social dice que la situación más adversa es aquella caracterizada por altas demandas bajo control y bajo apoyo social. El otro desequilibrio esfuerzo-recompensa, lo que significa que en el trabajo se requiere de una alta demanda del trabajador, pero éste no es recompensado (bien porque no tiene un salario acorde o tiene poca seguridad laboral o poco apoyo social.

Soluciones reducir la tasa de enfermedades mentales en los sanitarios provocadas por el cúmulo de trabajo durante la Covid-19

Es fundamental dotar las plantillas de suficiente personal, respetar el descanso de los trabajadores y organizar bien los turnos de trabajo. En cuanto a los modelos de trabajo, para evitar el desarrollo de estas enfermedades, es importante tener un buen control de las demandas para que la carga de trabajo no sea excesiva. También es importante el control del propio trabajador, el cual se relaciona, por un lado, la permisión o capacidad del sanitario para tomar decisiones sobre su propio trabajo y, por otro, que tenga suficiente formación y entrenamiento, así como apoyo para que pueda enfrentarse a esta situación.