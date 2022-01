Así será la cabalgata de los Reyes Magos de Castelló: cambio de recorrido y sin caramelos

Castelló recibirá a los Reyes Magos el próximo miércoles, 5 de enero, con un dispositivo especial adaptado a la situación de emergencia sanitaria actual en el que prima el refuerzo de las medidas de prevención y de seguridad ante la covid dirigidas a evitar aglomeraciones. En este sentido, hay que destacar la cabalgata, que se recupera este año pero con un recorrido más largo y por calles más amplias de las habituales, vallado en algunos tramos, de forma que se eviten concentraciones de personas en determinados puntos del trayecto de la comitiva real. Además, se ha decidido que por lo mismos motivos no se lanzarán caramelos desde las carrozas y se pide no acercarse tampoco a los vehículos ni a los grupos de animación, que no interactuarán con el público.

Antes de la cabalgata, y tras su desembarco en el Grau, los Reyes Magos recorrerán los barrios y los grupos periféricos de la ciudad en coches, de forma que se diversifiquen también los puntos donde poder verlos. “Hemos diseñado una visita segura de Melchor, Gaspar y Baltasar y apelamos a la prudencia y a la responsabilidad de nuestros vecinos y vecinas para disfrutar de una jornada en la que son protagonistas los niños y niñas”, ha explicado el concejal de Fiestas, Omar Braina. “Desde el Patronato Municipal de Fiestas instamos a cumplir las medidas de seguridad ante la covid, a evitar aglomeraciones, mantener las distancias y usar la mascarilla.Hace meses que trabajamos en el dispositivo de seguridad anticovid, de la mano de Salud Pública, y hay que seguir incidiendo en la protección y la prevención”, ha resaltado Braina.

Así, los Reyes Magos llegarán a las 11.00 horas al Grau y desembarcarán en la plaza del Mar, donde saludarán al público y a través de un recorrido vallado, llegarán a la plaza de Séte para hacer desde allí un breve parlamento. Después se iniciará el recorrido en vehículos por los barrios, hasta las 14.00 horas y desde las 16.00 hasta la hora de la cabalgata, que se inicia a las 18.00 horas.

La cabalgata, que este año tiene a los juguetes como temática, saldrá desde la calle Gobernador a la altura de la plaza Cardona Vives a las 18.00 horas y recorrerá la avenida Casalduch, para pasar después por la avenida Chatellerault y terminar en la explanada del Palau de la Festa, aproximadamente una hora y media después, sobre las 19.30 horas, donde se les hará entrega a Sus Majestades de la llave de la ciudad. Tras otro breve parlamento de Melchor, Gaspar y Baltasar, que también se hará en lengua de signos (como el de la mañana en el Grau) se dará por terminada la jornada con un remate pirotécnico.