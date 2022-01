Un vestuario concienciado contra el COVID

El fútbol parece haber retrocedido en el tiempo debido a la incidencia del coronavirus. Los contagios se multiplican, afortunadamente con sintomatologías leves. El fútbol no es ajeno a esa tendencia. Los partidos empiezan mucho antes de que ruede el balón. Hay que pasar la criba durante la semana para poder enfundarse la camiseta el domingo. Un test positivo obliga al futbolista a encerrarse y al entrenador a cambiar sus planes.

"Hay que tener cuidado, aumentan los casos en toda España. Es por nuestro bien hacer los test e intentamos hacerlo lo mejor posible fuera de aqui para no contagiarnos" reconocía esta mañana Jaime en la sala de prensa. El equipo trabaja tras unas vacaciones que "han venido bien" pero ahora toca centrarse en volver a la competición. Una vuelta extraña: una semana más tarde que en el fútbol profesional y con un parón tras el partido de este domingo frente al Talavera. "Es un mes raro, pero estamos concentrados. Desde este domingo toca prepararse ya para la competición" afirmaba Jaime valorando este quiebro del calendario.

Ante el Talavera, el Deportivo jugará el penúltimo partido de la primera vuelta. La posibilidad de ser "campeón de invierno" es real, aunque en el vestuario prefieren los títulos reales a los honoríficos. "Nuestro objetivo es ascender" sentenció el central. El análisis detallado del rival aún no ha comenzado. "No lo hemos visto en profundidad. Hemos estado corrigiendo los errores de León, donde defensivamente estuvimos un poco peor. Un partido, el de León, que sigue trayendo buenos recuerdos a la caseta. "La victoria de León es como otra cualquiera, pero meter el gol en los últimos minutos te da esa sensación de mayor euforia. Es una alegría increíble".

En cuanto al mercado de fichajes, abierto durante el mes de enero, el vestuario prefiere mantenerse al margen. "No sabemos si va a venir alguien. Yo de fichajes no tengo ni idea pero el equipo ha hecho una gran primera parte de temporada. Si viene alguien no va a cambiar el vestuario. Lo que venga que será para sumar" apuntó Jaime.