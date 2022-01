Unha morea de recomendacións literarias e un propósito das bibliotecas municipais para o 2022

Cando un ano acaba e outro empeza, os lectores, ávidos de novas aventuras, viven á caza de novos títulos, de apetencias literarias, e a maior parte dos anos renovan o seu propósito, ler máis.

Desde as bibliotecas públicas da Coruña puxéronnolo fácil, o seu propósito: fomentar a lectura en galego: "é unha das máximas para este 2022, queremos fomentar a lectura en lingua galega e imos procurar reforzala e que cada vez a xente se poida achegar máis a ela" avanza Eva Vieites, da biblioteca municipal Ágora; e para iso, fai un percorrido por obras para todas as idades e de todos os estilos:

De 9 a 14 anos

·'A folla azul', Andrea Maceiras

'Plan de rescate', Antía Yáñez

'Papa Canibal', Manuel Antonio Fraga

'Patio de luces', Erica Esmoris

Poesía

'Antoloxía de poesía Galega Próxima'

Arancha Nogueira, Eduardo Estévez, Lucía Aldao, ect.

Pequenas editoras en lingua galega

Cuarto de inverno

Patas de peixe

Irmás Cartoné

Apiario

Através

Chan da pólvora

Títulos recoñecidos

'Os seres queridos', Berta Dávila

'O neno de lume', Ledicia Costas

'Virtudes', Xesús Fraga

Para o recordo e sempre recuperables

Darío Xoán Cabana

'Un señor elegante', Suso de Toro

'Seique', Susana Sánchez Arín

No 2021 as bibliotecas públicas da Coruña lograron manter estables as cifras de socios, pero a maior conquista foi volver á presencialidade. "Estamos moi vivas e nesta situación difícil non deixamos de traballar" recoñece Vieites.

Para o ano próximo están previstas actividades como a realización de diferentes clubes de lectura, actividades ao redor de María Casares, e outras moitas propostas coas que fomentar as relacións entre a xente que se achegue as súas instalacións: "unha biblioteca non só é un sitio onde se pode acceder á lectura, é un lugar de encontro, e para nós é importate manter esa función de relación cos outros, polas circunsancias que estamos a vivir, e que o vínculo sexa a lectura".

Ademáis desa vontade de interactuación e asistencia, Eva lembra que durante o confinamento, e agora que hai moita xente illada, os socios das bibliotecas da Coruña teñen á súa disposición a plataforma Galicia Le, coa que poder gozar da lectura desde calquera dispositivo e de xeito gratuito.