Quico Catalán: "A final de temporada, pondré mi cargo a disposición del máximo accionista"

El presidente del Levante, Quico Catalán ha anunciado que someterá su continuidad como máximo dirigente del club a la conclusión de la presente temporada. "Claro que puedo marcharme en junio. Hoy no. Mañana tampoco, por responsabilidad. Pero a final de temporada sí. El presidente del Levante toma esta decisión porque creo que es lo mejor. Nadie es indispensable. Si no me he ido ya, es por responsabilidad".

La convocatoria de prensa se ha producido con carácter de urgencia tras la humillante derrota en Villarreal y los acontecimientos que se sucedieron con posterioridad cuando grupo de aficionados increparon a la plantilla en el momento de la llegada del autobús al estadio Ciutat de València.

Quico Catalán, se convirtió en presidente del Levante el 8 de enero de 2010, al ser elegido por el Consejo de Administración de la entidad granota tras nueve meses como director general y en colaboración con la Administración Concursal, aunque algunos años antes había ejercido como portavoz con Pedro Villarroel como dueño.