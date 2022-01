Jesús Carrillo y Alejandro Marcos podrían salir del Castellón en el mercado de invierno

Es más que probable que el mercado de invierno provoque movimientos en las filas del Castellón. De momento, los nombres de Jesús Carrillo y Alejandro Marcos son los dos que suenan con más fuerza como posibles salidas.

En el caso de Carrillo, el mediocentro solo ha jugado 9 partidos esta temporada. A día de hoy, el de Alcantarilla maneja ofertas de 1ª y 2ª RFEF y si se llega a concretar alguna de ellas, con total seguridad saldrá del Castellón.

En cuanto a Alejandro Marcos, su representante le ha hecho llegar varias ofertas también pero el futbolista, de momento, prefiere quedarse en el club. Sin embargo, hay pendiente una conversación entre las partes que puede decidir la situación.

Carrillo y Alejandro Marcos son los que más suenan para irse pero no son los únicos. También hay rumores de que puedan hacerlo Juanto Ortuño o Edu Luna, aunque en el caso de Luna, según ha podido saber esta emisora, de momento no va a salir. De hecho, así lo ha manifestado también en redes sociales Fernando Gómez Colomer.

Edu Luna no se va. — Fernando Gómez (@10fernandogomez) January 4, 2022

Respecto a la llegadas, el club asegura que solo si hay salidas serán posibles las llegadas y que en el caso de que hayan salidas, la entidad estará preparada para ejecutar nuevos fichajes.