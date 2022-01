El 'spin-off' de Leticia Sabater sobre La Casa de Papel con el Faro de Nules como escenario principal

Un 'spin-off' es una narración creada a partir de otra. Es decir, una serie/película derivada de otra ya existente y que, por lo general, suele estar centrada en aspectos concretos de algún personaje concreto.

El Faro de Nules es el escenario principal del 'spin-off' que Leticia Sabater y Fórmula TV han hecho sobre la popular y exitosa serie La Casa de Papel. El edificio, situado a primera línea de la playa de Nules, se convierte en el aliado perfecto para que Cuenca, el personaje al que da vida Leticia, pueda cumplir su misión.

En este tráiler de un capítulo ficticio de la serie española que ha arrasado en Netflix en sus cinco temporadas, Leticia Sabater se suma a la banda de Tokio, Rio, Denver, el Profesor y compañía por su "amplio campo de visión".

Leticia cuanta una divertida y caricaturesca historia de amor con el cerebro de los asaltos que vertebran la serie, Berlín. Todo empieza cuando Berlín "se llamaba Albacete, hasta que se hizo muy internacional y se puso el nombre de la capital de Italia, Berlín", dice Sabater.

No. Berlín no es la capital de Italia. Es la capital de Alemania. No hace falta ser muy avispado para entender el humor del vídeo, que además pone a prueba el nivel de cultura general de quienes lo están viendo. El guion, introduce constantemente este tipo de gazapos a lo largo de la narración, que cuenta con un escenario castellonense como el Faro de Nules como plató.