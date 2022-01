Borja, satisfecho con el mercado de fichajes "No he pedido nada, estoy muy contento"

Borja Jiménez dio este viernes su primera rueda de prensa del año. El entrenador blanquiazul analizó todos los puntos de actualidad del Deportivo, que volverá a la competición este domingo ante el Talavera. El entrenador blanquiazul, que podrá contar con todos sus jugadores para el duelo de Riazor, celebró el éxito de llegar al primer duelo del año con la enfermería vacía y con el vestuario sin casos de COVID.

"Quiero felicitar al doctor y a los jugadores. Te contagias sin hacer nada, pero han extremado precauciones y han hecho un esfuerzo muy grande.", explica el entrenador. Sobre su caso personal, Jiménez confiesa que a él "a nivel mental me ha fastidiado no poder ver a mis amigos. Hemos apelado a la responsabilidad. No relacionarte nada más que con tus padres y familiares más cercanos", reflexiona sobre los aspectos duros que han tenido que sufrir los futbolistas y cuerpo técnico del Dépor.

"Por parte del fútbol se está intentando dar ejemplo. Hacemos test a diario de antígenos para controlar cualquier indicio. Hemos sido muy cautos. Pero volver a parar el mundo es complicado. Hay que apelar al sentido común. Con el altavoz que tenemos eso es lo único que podemos hacer. Estamos mal porque la situación no es cómoda", asegura.

Volver a Riazor

Tras el duelo de Copa ante Osasuna y después del partido de mediados de diciembre ante el Promesas en liga, el Dépor regresa a Riazor con intención de mantener en casa su racha triunfal. "Tengo muchas ganas de volver a Riazor", confesó el entrenador, que prepara la visita a Galicia del Talavera. "Tenemos que ser ese equipo que hemos sido en casa y fuera. Desde el control ser agresivos y permitir pocas transiciones. Hay que ganar", explica.

Sobre el equipo manchego, Borja Jiménez destaca que "No viene en buena racha de resultados. Pero su club está mejorando mucho. Jugadores con talento en la categoría. Un equipo que está hecho para no pasar muchos aprietos. Tendremos que apretar y competir como lo hemos hecho siempre. No va a ser fácil ningún partido".

El mercado: "No he pedido nada"

Borja Jiménez se refirió al reciente fichaje de Alvaro Rey, un jugador que no tiene claro si podrá debutar inmediatamente este domingo o necesitará un periodo de adaptación. "Lo conozco de su etapa conmigo en Mirandés. Nosotros lo firmamos allí porque venía de hacer una segunda vuelta muy buena en Ferrol. Es un jugador con desequilibrio que pudimos incorporar porque se puso a tiro. Ahora tiene que ponerse en forma", avanza.

Sobre el mercado, el Dépor esperará hasta el final por ver si aparece alguna oportunidad pero en la Plaza de Pontevedra han cumplido ya sus expectativas para reforzarse y dar salida a Valín y a Alberto Benito. "Estoy muy contento con todos los jugadores que tenemos. Estamos encantados. Puede haber jugadores que quieran marchar. Aquí tienen que estar sólo los jugadores que quieran estar. Estamos en el mundo para ser felices. Para el rendimiento es fundamental estar cómodos y ser felices. Irse del Deportivo es jodido".

Aseguró Borja que esos comentarios sobre la felicidad no se referían a ningún jugador concreto. Sobre Juan Carlos Menudo, uno de los que menos minutos ha tenido hasta la fecha, el entrenador afirma que no ha hablado con él y que no le ha transmitido un deseo de poder marcharse. "No he hablado con él ni con ninguno. Si alguno quiere salir nos lo tendrá que comunicar y no ha sido el caso. El deportivo es un club muy grande. A todos los veo sonreír muchísimo y entrenar. Es fundamental no perder esa competencia", finaliza.