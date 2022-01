Marea Atlántica pide explicaciones al Concello de A Coruña sobre Alu Ibérica

Marea Atlántica llevará la situación de la fábrica de Alu Ibérica al pleno municipal de la próxima semana. Considera "crítico" el momento que atraviesa la planta de AGrela parada, en administración concursal y con todos los trabajadores en Erte bajo la amenaza de la extinción de sus contratos. La Marea quiere saber cuáles son las gestiones realizadas por el gobierno local para el mantenimiento de la actividad en la antigua Alcoa.

La formación política sostiene que es un momento decisivo en el que la fábrica necesita todo el apoyo posible del Concello. Recuerda que todas los partidos de la corporación coruñesa firmaron hace más de veinte días una carta con destino a los Ministerios de Industria y Transición Ecológica y que desde entonces no hay ninguna noticia desde el ejecutivo municipal. 400 trabajadores están pendientes de su futuro laboral.

Urbanización Fariña Ferreño

Marea Atlántica ha presentado alegaciones contra el proyecto de urbanización Fariña Ferreño, que afecta a Eirís-Castrillón. La formación plantea ante la Consellería de Medio Ambiente que la zona en la que se plantea la edificación forma parte de un conjunto urbanístico ya masificado en el que apenas existen espacios libres

Marea Atlántica demanda a la Consellería que la evaluación ambiental sea completa, no simplificada. Remarcan desde la formación que en este barrio de A Coruña no se alcanzan los 5m2 de zonas verdes per capita cuando la OMS recomienda un promedio de 15m2. Aseguran que esta urbanización que se plantea responde a unas previsiones de población que no se corresponden con la realidad de A Coruña.