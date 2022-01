Vueling retira sus conexiones con Canarias y Mallorca desde Alvedro

Las conexiones de Vueling en el aeropuerto de Alvedro con Gran Canaria, Tenerife Norte y Palma de Mallorca terminan este fin de semana. A partir del lunes diez de enero no es posible adquirir un billete con los aeródromos de estas ciudades. Según la plataforma Vuela más alto, una web que publica información de Alvedro de forma habitual, la compañía las ha retirado de la venta, por el momento hasta junio porque aún no se ha cargado la programación de verano. La supresión de los dos enlaces a Canarias coincide con la llegada de Binter con un aumento de las plazas ofertadas. Los dos vuelos con el archipiélago han funcionado con normalidad durante el mes de diciembre, pero no es posible activar servicios para febrero y marzo.

Binter cuenta con dos frecuencias semanales a Gran Canaria en estos momentos que serán tres a partir de marzo. Señala Vuela más alto que Tenerife Norte y Gran Canaria fueron incorporadas en la programación de Vueling en Alvedro en el año 2014, junto a Bilbao con dos conexiones semanales. Luego Labacolla incorporó el servicio y la compañía dejó una sola frecuencia en Alvedro. Palma de Mallorca llegó en 2018, también con dos frecuencias semanales aunque ya operaba sólo en verano y en algún momento en la Navidad. Alvedro estará únicamente conectada con Baleares a través de Menorca, con Volotea.

Vueling se ha llevado el concurso municipal para operar Londres Gatwick y París Orly. Las dos rutas todavía no están a la venta para el verano, si bien París ha estado operando durante algunos días estas Navidades. Londres Gatwick se ofrece tras renunciar la compañía a seguir manteniendo los vuelos a Heathrow.