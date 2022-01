Juan José Badiola: Los contagios en Aragón, "sin control"

"Sin control". Así define el epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza Juan José Badiola la situación de esta séptima ola y, aunque considera que era poco previsible este impacto de la infección por coronavirus, echa en falta la implantación de restricciones más severas.

Hemos pasado de contar de mil en mil, y ayer Aragón sumó casi 7.500 nuevos contagios. En las últimas 24 horas la cifra ha descendido, pero hablamos de un día festivo el de Reyes.

Juan José Badiola señala que "esta situación ya está sin control y lo que hay que esperar es que descienda". Las previsiones es que "dentro de una semana o dos como mucho se alcanzará el pico y, a partir de entonces, bajará de una manera rápida".

Para frenar la inmensa transmisión de Ómicron solo cabría una opción: el confinamiento. "Son medidas estrictas y duras, pero el problema es que eso tiene una repercusión social y económica muy importante".

No obstante, continúa, "las autoridades sanitarias no han tomado medidas más estrictas, sobre todo a la vista de que, por el momento, el sistema sanitario no tenía visos de que se colapsara".

Las cifras dice, no son comparables con nada, ni siquiera con la gripe. Lejos quedan las incidencias de la gripe que aunque colapsaban durante semanas los servicios sanitarios, tenían incidencias muy por debajo.

En Aragón el pico fue más alto en la 2013-2014 que en la 2014-2015, y llegó a los 614 en la tercera semana de enero. "Nunca se alcanzaban los porcentajes de contagios que se están alcanzando con el coronavirus y concretamente con esta variante, que ha desbordado todas las previsiones", remarca.

"Está habiendo un sinfín de contagios, y ya es muy difícil contener en este momento", aunque "está la barrera vacunal que evita más contagios y cuadros graves", indica este experto.