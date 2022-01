El Foro Económico alerta sobre el estado anímico de los trabajadores y su repercusión en la economía

Más de 24.000 trabajadores en toda Galicia estuvieron de baja laboral a lo largo del mes de diciembre según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. La previsión es que esa cifra sea superior durante este mes de enero ante el explosivo avance de omicron en toda la Comunidad. Una situación que preocupa al Foro Económico de Galicia, no sólo por el impacto económico, sino también por el estado anímico de buena parte de los trabajadores.

Los economistas alertan de que a los trabajadores les está pasando factura la situación sanitaria y esto puede trasladarse a la productividad de las empresas en las que trabajan. Todavía es pronto para medir este impacto, pero la realidad es que empresas medianas y pequeñas, y especialmente autónomos, son los más afectados por el avance de omicron.

El Foro Económico avisa, además, sobre los nubarrones en el cielo de 2022. La recuperación del empleo no se está trasladando de la misma manera al conjunto de la economía. El PIB no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Los economistas están desconcertados ante algunas mediciones económicas. Del empleo en la provincia de A Coruña, por ejemplo, con más cotizantes que antes de la pandemia, pero con unas cifras de paro que todavía no recuperan los niveles prepandémicos.

Ante una situación nunca antes vivida, y a la espera de datos de mayor calidad, Sánchez tiene claro que algunos cambios, como el teletrabajo, han llegado para quedarse.