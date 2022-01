Regreso a las aulas con cuarentenas reducidas para los vacunados y pendientes de las bajas entre profesores

Escuelas, institutos y universidad retoman hoy con presencialidad las clases (en el caso de la UDC los exámenes de enero) en un contexto de incertidumbre por la expansión de la variante omicron y sus consecuencias. Desde hoy podremos conocer el impacto real de las bajas laborales entre los profesionales educativos y cómo se organizan, en consecuencia, los centros. La Xunta no los ha dotado de más recursos a pesar de las demandas de sindicatos y ANPAS. Sí ha habido cambios en el protocolo de los centros.

Los alumnos de 12 años en adelante no tendrán que hacer cuarentena a pesar de ser contacto estrecho de un positivo en coronavirus, siempre que estén asintomáticos y que cuenten con la pauta completa de vacunación. Además, el período de aislamiento será de siete días y no de 10, como estaba establecido hasta ahora, por lo que podrán volver a clase tras una semana desde su positivo. Además, el Ministerio de Sanidad ha aprobado que no se tenga que confinar un aula completa cuando haya hasta cuatro positivos o menos del 20 por ciento de los alumnos contagiados.

Su homólogo de Educación, Román Rodríguez, ha garantizado que los centros son "espacios seguros". Ha insistido el conselleiro en que se mantengan las distancias de seguridad entre el alumnado, los grupos burbujade hasta 25 alumnos por aula y otras medidas higiénico sanitarias. Se está llamando ya a sustitutos para profesores que estaban de baja antes de las vacaciones. Y es que habrá que esperar hasta hoy para saber cuál es la cifra real de profesionales de baja.

Desde A Coruña, la alcaldesa Inés Rey, reprocha a la Xunta que no haya reforzado servicios esenciales como la Sanidad y la Educación, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia. Son declaraciones a Radio Coruña.

La CIG, sindicato mayoritario en la enseñanza, pide que se aumenten las plantillas de profesorado para facilitar los desdobles y el aumento de la distancia entre estudiantes que se aplicaron en el momento álgido de la pandemia. Denuncia que solamente en las semanas anteriores a la Navidad, se han dejado de cubrir hasta 300 plazas en centros de enseñanza. los principales perjudicados por la reducción de profesores, que se amplió durante la pandemia, han sido los alumnos de secundaria. Suso Bermello, secretario xeral de CIG ensino.

Las ANPAS piden más recursos, más profesores y garantías de educación on line en caso de que haya brotes en alguna clase. La solución no puede ser, a su juicio, que los niños vayan a clase habiendo tenido contacto con positivos por estar vacunados. Lola Blanco, Presidenta de CONFAPA Galicia.

Exámenes universitarios

En el caso de Galicia, Rodríguez ha recordado que hay un protocolo pactado entre la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de diseñar el sistema que posibilite que los alumnos contagiados 'no pierdan el derecho a hacer el examen'.

De este modo, los alumnos realizarán la prueba en una fecha 'que tendrán que pactar con los diferentes profesores'. 'Las fechas, los sistemas, las distancias entre los días... Eso, cada universidad dentro de su marco de autonomía, puede hacerlo. Lo que sí se garantiza es que cada universidad tiene que ofertar ese examen de repesca', ha resumido el conselleiro.