Ayuso, sobre los tests de antígenos: "En esta pandemia hemos pagado de más por todo"

¿Cómo ha sido la gestión de la pandemia? ¿En qué punto está la crisis interna del Partido Popular? ¿Cómo plantea la estrategia electoral de cara a 2023? Estas y muchas otras cuestiones serán respondidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes desde las 19:20.

Ayuso regresa a la Cadena SER tras las elecciones del 4 de mayo. Esta vez, será entrevistada en La Ventana de Madrid, con Javier Casal. La presidenta regional abordará la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid, así como otras cuestiones de actualidad que han afectado al Ejecutivo regional y a las relaciones internas del Partido Popular.

Las entrevista a Isabel Díaz Ayuso a través de sus respuestas:

Sobre los Sanitarios

"Estamos haciendo muchos esfuerzos para que, dentro de poco, ahora que dejamos esta ola atrás, todo vuelva a la normalidad. Somos de las pocas comunidades que ha realizado una contratación extraordinaria manteniendo a todos los profesionales Covid. El personal sanitario en Madrid siempre será un sector con el que estar en deuda y cualquier esfuerzo hacia ellos es poco".

Sobre los tests de antígenos

"Lo propusimos para las navidades pasadas y se nos negó tajantemente desde el Gobierno Central. No hay nadie al volante. Se ha dejado a las comunidades tomar las decisiones. Hemos intentado que la política de los tests volviera. Hemos tenido problemas de abastecimiento".

Sobre la gestión de la pandemia

"Si me dices que cerrar es la solución para salvar vidas, qué me dices del Gobierno de España que no ha cerrado desde la primera ola. Ninguna Comunidad ha hecho tanto para ir contra la pandemia y no contra los puestos de trabajo".

"Si alguien te dice que el cerrar es la solución, tendríamos que haber ido al cierre de España. ¿Qué hacía el Gobierno de España entonces? Yo no estoy de acuerdo con eso, esa no es la solución".

Sobre su candidatura a la dirección general

"Cuando se celebre el congreso (del PP) yo me voy a presentar. Estoy ilusionada".

"Estaré al servicio de mi partido cuando se me pida pero, por encima de ello, me debo a todas las personas de la Comunidad de Madrid. A las que me han votado y a las que no. Por eso, las políticas de mi Gobierno van para ellos".

"No tengo ningún tipo de aspiración nacional, acabo de llegar a la Comunidad de Madrid y creo que con eso tengo bastante".

Sobre la explotación de las menores tuteladas

"Nos hemos personado como acusación particular en este tema".

"Es una situación muy compleja, no solo porque estas menores han llegado a ser violadas por sus familiares, sino por la ley actual. Nosotros no podemos vigilarlas fuera de los centros".

"Nosotros no tenemos por qué mentir en algo que luego se va a demostrar".

Sobre la vuelta a las clases

"Seguimos con las medidas. Hemos puesto en marcha un refuerzo extraordinario de 3.000 profesores".

"Tenemos que dar las gracias, al igual que a los sanitarios, a toda la comunidad educativa por su labor durante la pandemia".

Sobre las ayudas a la maternidad

"El día 24 vamos a presentar todos los detalles de este plan. Vamos a ayudar a muchos padres y madres que quieren tener hijos pero que quieren seguir trabajando"