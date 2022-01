Tranquilidad con alerta en los colegios con rechazo de las ANPAS a la relajación de medidas

Se mantiene la normalidad dentro de la alerta en los colegios e institutos en este segundo día de vuelta a clase después de las vacaciones de Navidad, en plena sexta ola del coronavirus. Las ANPAS rechazan la relajación de medidas y consideran necesario volver a los desdobles y el aumento de la distancia con más profesores. Ahora, dicen, la estrategia es la mitigación del virus, ya no la contención. No están de acuerdo.

Los sindicatos advierten sobre posible colapso en la gestión de las bajas. Hoy se han incorporado más de doscientos nuevos positivos de profesores, según los datos de la CIG.

Señalan que la Consellería de educación no tiene suficiente personal en sus servicios centrales para atender las bajas y sustituciones de profesores. La Xunta ha activado un protocolo para que un profesor que haya dado positivo pueda comunicar su baja sin necesidad de una confirmación de su médico, que se produciría en días posteriores. Esto permite a los centros solicitar al sustituto inmediatamente. La CIG advierte también que no hay plan B para los escolares que tengan que quedarse en casa si no se confina su aula completa.

Explica que en las especialidades más grandes hay suficiente profesorado para realizar las sustituciones. Podría haber problemas en alguna especialidad donde no hubo oposiciones el año pasado pero se abriría una lista alternativa porque hay suficientes profesionales esperando para trabajar.