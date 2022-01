"O miente o no tiene conocimiento de lo que dice": el hilo viral tras la entrevista de Ayuso en la SER

El que fuera presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, se ha convertido en tras la entrevista de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en la Cadena SER. El sanitario respondió a las declaraciones de la política en materia sanitaria a través de un hilo en twitter que cuenta ya con más de 4.000 interacciones.

"He presidido el Colegio de Médicos de Madrid (48.000 médicos) durante 4 años y medio y respecto a lo que dice la presidenta puedo asegurar que o miente o no tiene conocimiento de lo que dice (o ambas cosas)", cuenta el médico a través de la red social.

Sánchez Chillón, a través del hilo, señala la falta de recursos en la atención primaria regional y tacha los anuncios del Ejecutivo regional como insuficientes. "Trabajo en atención primaria y lo hice mientras presidía el Colegio. Informo que el cacareado incremento de presupuesto de 80 millones (de euros) en tres años es ridículo para lo que el primer nivel asistencial necesita", dice el sanitario, en referencia a la dotación de fondos destinados a la sanidad que, desde el Ejecutivo regional, han anunciado en los últimos meses.

¿Cuando ha habido colas a la entrada de los Centros de Salud?, ¿Cuando ha habido listas de espera de mas de 7 días?, ¿Cuando ha habido miles de pacientes/ciudadanos sin médico asignado durante meses o años? — Miguel Ángel Sánchez Chillón (@MASCH3) January 10, 2022

"Nunca ha estado la sanidad madrileña tan mal como está ahora, y la atención primaria está practicamente cadáver", dice el médico. Sánchez Chillón asegura que la saturación de los centros de salud llega hasta el punto de que "los teléfonos no funcionan" para atender a los pacientes.

"¿Cuándo ha habido colas a la entrada de los Centros de Salud? ¿Cuándo ha habido listas de espera de más de 7 días? ¿Cuando ha habido miles de pacientes y ciudadanos sin médico asignado durante meses o años?", se pregunta, Sánchez Chillón.

No hay técnicos válidos, no hay un plan y ya se prolonga durante décadas, se cambian las direcciones y solo interesa promocionar medidas populistas que no generan resultados en salud y si visibilidad mediática. — Miguel Ángel Sánchez Chillón (@MASCH3) January 10, 2022

La crítica del sanitario gira en torno a la política sanitaria de la presidenta Ayuso, que en la entrevista de este lunes aprovechó para sacar pecho de los tests de antígenos gratuitos para los madrileños. "Lo propusimos para las navidades pasadas y se nos negó tajantemente desde el Gobierno Central. No hay nadie al volante", dijo la presidenta, sobre las pruebas de antígenos.

Sánchez Chillón recoge en su hilo de Twitter que esa política de pruebas de antígenos "no es mejor que no tener acceso a los médicos". El sanitario señala que "todo esto se utiliza para promocionar una figura que no es mas que un plan de otros y que es alabado por desconocimiento de muchos".

El tajante final del hilo culmina con una crítica directa a la situación de la sanidad pública madrileña: "No hay técnicos válidos, no hay un plan y ya se prolonga durante décadas. Se cambian las direcciones y solo interesa promocionar medidas populistas que no generan resultados en salud y sí visibilidad mediática".