Page invita a Garzón a visitar una empresa cárnica porque "no va poder pedirse un embutido o un filete"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que la polémica generada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería intensiva, son "una anécdota" que el ministro puede corregir "si quiere hacerlo" y le ha invitado a visitar una empresa cárnica de la región para darle la oportunidad de que "se quite el sambenito de encima".

A preguntas de los medios tras mantener este martes en Madrid una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, García-Page ha insistido en que su opinión es que Garzón "se ha equivocado en su apreciación" y ha mantenido que "cuando uno mete la pata, lo que hay que hacer es sacarla".

"Lo que no vale es inventarse conspiraciones de lobbys. Esto es lo que es, tan sencillo como que la ganadería en España funciona bien y, si alguna empresa no funciona bien, que se diga, porque si no se hace un daño innecesario", ha proseguido, apuntando que tiene "una buena impresión personal" del ministro pero defendiendo que "lo que no se puede discutir es la calidad", que es "extraordinaria".

En cuanto a su invitación para que Garzón visite alguna de las empresas cárnicas de Castilla-La Mancha, el presidente autonómico ha señalado que "se trata de darle la oportunidad de ver la industria, que es inmensa y da miles de puestos de trabajo", ironizando sobre qué menú le ofrecería al ministro en caso de visitar la Comunidad Autónoma: "Ni carne ni pescado, pisto manchego".

Asimismo, también ha vaticinado que "no va a llegar la sangre al río" en la relación entre PSOE y Unidas Podemos por este motivo, considerando "normal" que haya opiniones diferentes.

Acusa al PP de sobreactuar

De otro lado, Emiliano García-Page ha manifestado que el PP "sobreactúa" en este tema, poniendo como ejemplo al presidente regional de los 'populares', Paco Núñez, que "aprobó cuando era alcalde de Almansa una moción que prohibía las macrogranjas".

"El PP vive en una contradicción en muchos aspectos", ha continuado, aunque ha hecho hincapié en que lo relevante es que "los gobiernos responsables" traten de ordenar el sector. En este punto, ha asegurado que en Castilla-La Mancha se van a "poner en la misma mesa todas las opiniones" con el objetivo de llegar a un consenso. "No nos va a marcar el paso ninguna gran empresa pero tampoco ningún populismo barato, vamos a decidir conforme a los intereses sociales", ha concluido.

Así ha sido la reunión con Calviño

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado algunos ámbitos en los que Castilla-La Mancha está "particularmente bien situada" para protagonizar despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, como es el caso de los relacionados con el hidrógeno verde, la aeronáutica o el sector agroalimentario.

"Castilla-La Mancha debe tener un papel protagonista y llevar adelante estas inversiones y ser unos de las regiones emblemáticas para el despliegue de estos proyectos del Plan de Recuperación", ha asegurado la vicepresidenta en declaraciones ante los medios este martes junto al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page tras la reunión bilateral que han mantenido en la sede del Ministerio. En la reunión, Calviño y García-Page han constatado el "dinamismo" de la recuperación económica y la creación de empleo en Castilla-La Mancha, así como la fortaleza del tejido empresarial de la comunidad.

La titular económica del Gobierno ha puesto en valor que a lo largo de 2021 se haya avanzado mucho en la ejecución del Plan de Recuperación, transfiriendo más de 11.000 millones para que las comunidades autónomas saquen sus propias convocatorias de inversión. En el caso de Castilla-La Mancha, se están sacando convocatorias desde el mes de noviembre, a las que se suman las diferentes programas de inversión impulsados desde distintos ministerios.

Además, ya se han aprobado tres Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES) --vehículo eléctrico y conectado, salud de vanguardia e hidrógeno verde-- y se están preparando otros tres o cuatro más. Entretanto, el Gobierno ha establecido un diálogo "muy intenso" con las comunidades autónomas para debatir cómo estos proyectos emblemáticos que las regiones han ido identificando en sus territorios pueden encajarse dentro de estos proyectos estratégicos de ámbito nacional o en el resto de convocatorias.

De cara a 2022 y gracias a los Presupuestos Generales del Estado, Calviño ha asegurado que España logrará la velocidad crucero en el despliegue del Plan de Recuperación, con el que el país ha sido el primero en recibir fondos ligados al cumplimiento de hitos y objetivos. En concreto, son 10.000 millones que España ya recibió el pasado mes de diciembre, que se suman al anticipo de 9.000 millones que llegaron meses antes.

La vicepresidenta ha querido destacar la "enorme disposición y la gran agilidad y eficiencia" de Castilla-La Mancha, así como de la "inmensa mayoría" de comunidades autónomas, para tratar de movilizar al tejido productivo de sus territorios e identificar aquellos ámbitos en los que tienen una ventaja comparativa o en los que están mejor posicionados para poder protagonizar y desplegar las inversiones.

"El Plan de Recuperación es un plan de país. Y el objetivo debe ser justamente mejorar la vertebración territorial y social de España, consiguiendo una recuperación fuerte, sostenida y sostenible en todo el territorio", ha remarcado la vicepresidenta, tras recalcar la "excelente" relación con "todos" los presidentes de las distintas comunidades.