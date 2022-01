Castellón espera un plan de choque que solucione los problemas del mal servicio de Cercanías de Renfe

Este miércoles se reúnen la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la sede del Gobierno autonómico en Valencia para tratar la problemática de los retrasos y cancelaciones de los trenes de RENFE.

El servicio de Cercanías en la Comunidad Valenciana cuenta ya con más de 7.500 trenes cancelados durante el 2021, y cerca de 12.000 han sufrido retrasos.

Joana Oliver, una de las portavoces de la asociación Indignats per Renfe ha denunciado en nuestra emisora que se exija al gobierno que se hagan cargo de esta situación porque el usuario necesita coger el tren para moverse. Oliver también ha afirmado que los políticos no tienen la empatía suficiente para ponerse en el lugar del usuario, porque no son usuarios de Cercanías, y por lo tanto no le ponen solución.

Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Confederación General del Trabajo, ha declarado también para la emisora que la reunión de este miércoles con la ministra y el presidente de la Generalitat es para presentar un plan de choque cosmético para maquillar la situación.

Además de los retrasos y cancelaciones, se ha incrementado la duración del trayecto entre València y Castelló llegando en muchos casos a ser de 1 hora y 30 minutos.