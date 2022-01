Aplazado el TAU Castelló vs Leyma Coruña por positivos en el equipo gallego

Ya son tres las jornadas seguidas que el TAU Castelló se ha visto afectado por contagios de COVID en sus contrincantes, suceso que sin duda trastoca los planes de los azulejeros que llevan sin jugar un partido desde el 22 de diciembre cuando se enfrentaron al Cáceres en tierras extremeñas.

Son los daños colaterales que está sufriendo el deporte con esta nueva ola de contagios masivos. La primera medida tomada por la FEB fue adecuar la cuarentena a los 7 días que había dictado sanidad. Tras el gran número de partidos aplazados se ha retrasado la copa al último fin de semana de abril para que los equipos afectados tengan tiempo de jugar todos los partidos aplazados. Recordar que los equipos que juegan la copa son los dos primeros clasificados una vez disputados todos los partidos de la primera vuelta.

Aún tomando todas estas medidas la circunstancia de que hayan tres casos de COVID (independientemente sean cuerpo técnico o jugadores) hace que se considere brote por parte de la FEB y se tenga que aplazar el partido.

Toni Ten opinaba sobre esta situación, "es una situación que no sólo estamos vivendo nosotros. Mucha gente en sus trabajos y empresas lo están pasando. Pero no queda otra que resilencia y seguir adelante. Es muy probable que juguemos ocho partidos en un mes. Esto no lo hemos hecho nunca por lo que los equipos que mejor sepan gestionar esta situación serán los que saquen mayor renta".

La cuestión es que primero por el mundial de balonmano femenino y ahora por los aplazamientos COVID, los de Ten no juegan en el Ciutat desde el 19 de noviembre. Aquel viernes los aficionados del TAU Castelló pudieron ver al equipo ganar al ISB en un partido muy bonito y que no fue nada fácil ante un rival marcado por la juventud y el talento.

La afición tendrá que esperar para volver al Ciutat oficialmente al día 1 de febrero que se jugará contra el Palencia en jornada intersemanal, aunque es muy probable que antes pueda jugarse alguno de los partidos aplazados ya sea el partido contra el Valladolid o este último contra el Coruña. Las fechas aún están por determinar y serán tanto los equipos implicados como la FEB los que determinen el día de partido.