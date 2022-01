Visto para sentencia el caso de los sobres de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló

Hoy ha arrancado el juicio por el conocido como caso de los sobres en la Audiencia Provincial de Castellón.

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, la exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, y el que fuera asesor de Compromís Miquel Torres están siendo juzgados por parte de un jurado popular en la Audiencia Provincial de Castellón, acusados de un delito de malversación por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.

La acusación, encabezada por el Partido Popular, pide para Ali Brancal y Miguel Torres 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un delito de malversación y para Enric Nomdedeu, 6 años de prisión y la inhabilitación especial por un periodo de 8 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.

DECLARACIÓN DE LOS ACUSADOS

Los tres acusados han sido los primeros en declarar. El primero en hacerlo ha sido el ex asesor de Compromís, Miquel Torres, que ha decidido no responder a ninguna de las preguntas de la acusación en su declaración. Torres ha asegurado que el envío de los sobres estaba autorizado por el Ayuntamiento y ha señalado que las personas a las que se enviaron los sobres estaban en la base de datos del grupo municipal de Compromís. Además, en su defensa, Torres, ha alegado que él recibía los sobres cerrados y no conocía su contenido específico y ha señalado como persona responsable de la autorización de las gestiones administrativas a Pérez Macián, entonces concejal en el Ayuntamiento de Castelló.

La segunda en declarar ha sido la ex vicealcaldesa de Castelló Ali Brancal. En su defensa, ha asegurado que ella no tenía conocimiento de que los sobres contuvieran propaganda electoral y también ha señalado que la persona responsable de la autorización de los temas administrativos era Pérez Macián.

Y el último en declarar ha sido el actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu, que ha asegurado que él, palabras textuales, “nunca jamás” se encargó de poner la información dentro de los sobre ni dio la orden de hacerlo. En cuanto al listado de personas a las que se enviaban los sobre, Nomdedeu ha indicado también que se trataba de un listado cerrado de personas interesadas y militantes del partido. Además, Nomdedeu ha insistido que Pérez Macián autorizó el envío de los sobres.

Nomdedeu ha señalado que le unía una gran amistad con Pérez Macián, que incluso comieron juntos todos los miércoles desde 2003 a 2013 y que hicieron varios viajes de trabajo pero también de placer juntos. Una relación que se rompió de manera definitiva a raíz de una serie de conflictos políticos, entre ellos el caso de los sobres.

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS

Amparo Marco ha testificado en el juicio por el caso de los sobres / Radio Castellón

Al finalizar las declaraciones de los tres acusados ha entrado en la sala la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, en calidad de testigo. Cabe recordar que Marco en el momento en el que sucedieron los hechos no era todavía alcaldesa. Marco ha asegurado que al no conocerse la cuantía que supuso el caso de los sobres que se juzga, el Ayuntamiento no considera, por el momento, que se haya llevado a cabo un perjuicio contra el Ayuntamiento y se ha remitido a los informes técnicos para demostrar que no se conoce el gasto que, supuestamente, originó para el Ayuntamiento el envío de los sobres.

Por su parte, Macián, en su declaración ha datado lo sucedido en mayo de 2014, en plena campaña de elecciones europeas y ha dado pelos y señales de como recibió la noticia de que los sobres tenían propaganda electoral. "Fue un viernes cerca del mediodía cuando Carlos Limonges, funcionario de Correos, me alertó de que había una cantidad de sobres sospechosa y que contenían propaganda electoral", ha explicado al juez.

Macián, ha estado más de una hora declarando y ha caído en varias contradicciones referidas a la revisión de los sobres, a las facturas y a la cantidad de sobres.

Por su parte, Limonges, que fue el funcionario jefe de asuntos internos en el Ayuntamiento de Castellón en 2014 y que también ha prestado declaración como testigo, ha reconocido que dio aviso a Pérez Macián de presuntas irregularidades en los sobres que ahora se investigan.

Limonges ha explicado que vio varias cajas listas para el envío con sobres de Compromís del Ayuntamiento y que en una o dos vio "una carátula" de las elecciones europeas, aunque ha asegurado no estar seguro si esa hoja era la del boletín de esos días que se envió y en el que aparecía la cara del candidato a las elecciones europeas porque había visitado Castellón.

Esos sobres fueron guardados en el despacho del PP durante cuatro años, hasta que en 2018 se presentó la querella, porque, según Pérez Macián, cuando el PP perdió la Alcaldía se les trasladó a un despacho más pequeño y no lo volvió a ver hasta esa fecha.

Fue entonces cuando apareció en la caja uno de los sobres abiertos y allí, ha asegurado, vio "bastantes listas de Compromís, sobres de urna y un díptico". Entonces lo hizo público en un pleno y presentó una querella.

Cabe recordar que en noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El juzgado estableció posteriormente que procedía acordar la apertura del juicio oral al considerar la argumentación contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial.

La Fiscalía solicita la absolución de los tres acusados al entender que no tuvieron conocimiento de ese envío y que este se realizó por personas desconocidas.

CONCLUSIONES

El juicio, que según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana finalizará este viernes 14 de enero, ha quedado visto para sentencia. Y las conclusiones que ha extraído Fiscalía son que no hay prueba de que desde los acusados llevaran a cabo estos delitos y que los indicios no se sostienen porque el vídeo que Perez Macián afirma que vio en Facebook no existe y tampoco hay suposición de que se haya borrado.

Las conclusiones de la acusación particular, del Partido Popular, afirman que sí que se produjeron delitos de malversación y falsedad documental, señalan que el hecho de que Limonges recuerde la factura evidencia que existe y que los sobres contienen papeletas y dípticos.

En cuanto a la defensa, concluye que no hay pruebas de la publicación de un vídeo en Facebook, que no se ha probado que alguno de los acusados introdujera papeletas en los sobres y que Pérez Macián dice que envió un correo electrónico a la junta electoral pero ese correo no consta.

El jurado popular será llamado a deliberar este jueves.