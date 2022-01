Paco Vázquez se quejó de la falta de apoyo del PSOE a su candidatura a Defensor del Pueblo

El que fuera presidente del Congreso, José Bono, revela en las cartas que ha hecho públicas que Francisco Vázquez pidió al PSOE su respaldo para ser Defensor del Pueblo. El ex alcalde de A Coruña mostraba, en sendas misivas en marzo de 2011, su enfado con el partido por no respaldarle "por ser católico" y oponerse al aborto y al nacionalismo.En las dos cartas hablaba de las presiones que el Ministerio de Exteriores ejercía para echarle de la Embajada de la Santa Sede , de un sector de las mujeres "hostiles" a su postura en defensa al derecho a la vida y de algunos sectores nacionalistas "por su defensa de la España Constitucional".

En una de las cartas publicadas por Bono a través de la Fundación Pablo Iglesias, Paco Vázquez manifestaba que no cabía "justificación" para que Rodríguez Zapatero no apoyase expresamente su candidatura a Defensor del Pueblo. Vázquez se quejaba de que en el PSOE "Se me veta, censurándome sectariamente por su condición de católico" -literal-. Añadía que el PP aceptaba su candidatura, por lo que instaba a Bono a ayudarlo a acabar con una situación "injusta e inmerecida".