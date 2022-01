Álvaro Rey: "¿Que te venga el Deportivo? es un grande"

El Deportivo presentó este miércoles a su nuevo fichaje para el resto de la temporada. Álvaro Rey se compromete con el club hasta final de curso con la opción de continuar un año más en caso de ascenso al fútbol profesional "y una serie de objetivos", reconoce. El atacante explicó cómo se gestó su fichaje por el Dépor, con el que reconoce que tiene un "idilio" desde hace varias ventanas del mercado. "Llevo un tiempo en el que vengo y no vengo... y yo siempre le he dado prioridad. En verano estuve a punto de venir", explica el dorsal 21. "Llevo mucho tiempo coqueteando con el Dépor, es un club que siempre me ha encantado. Es un club de primera división y prioricé venir. ¿Qué te venga el Deportivo? Coño, es un grande", asegura.

A pesar de su ilusión., Álvaro Rey reconoce que no va a ser fácil para él hacerse un hueco en la plantilla. Habitualmente, los fichajes en el mercado invernal llegan derivados de urgencias en la clasificación. En el Dépor actual ocurre todo lo contrario. El extremo, sin embargo, es optimista: "Va a ser muy difícil entrar en la plantilla porque está a un nivel muy alto, pero e s una apuesta mía personal, la de venir al Deportivo. Amigos míos que me han aconsejado. He venido para hacer algo bonito", insiste.

Rey, de 32 años, vive en A Coruña su segunda experiencia en el fútbol gallego tras su paso por el Rácing de Ferrol. Desde la distancia, afirma que siempre ha sentido admiración por el club herculino. "Todos sabemos la categoría que tiene el Deportivo en el fútbol español. Yo soy muy futbolero y es un club que siempre he seguido. Desde que está Borja lo he seguido más aún. Tengo muy buena relación con él".

Un diestro que se mueve en banda

Aprovechó su presentación Álvaro Rey para definirse como jugador. "Soy un jugador de banda, que he jugado incluso de segundo punta pero me siento más cómodo en banda. Soy diestro pero también he jugado muchos partidos en la izquierda", destaca.

Sobre su estado físico actual, el futbolista explica que "me he encontrado mejor de lo que esperaba. He seguido entrenando todos los días en Sevilla y eso me ha servido para tener una base. Solo me falta coger ritmo de competición". Para lograrlo, afirma que está previsto que pueda tener minutos en el amistoso previsto para este fin de semana en Ponferrada. "Si estoy bien en teoría partidos como el de Ponferrada me vienen bien para coger el ritmo. También los menos habituales. A mí me viene bien para coger el físico y el ritmo. Para que Borja me tenga en cuenta para los próximos partidos", finaliza.