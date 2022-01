"A precio de coste no se gana nada": enfado entre los farmacéuticos al vender test de antígenos a 2,94 euros

Las más de 22.000 farmacias españolas han comenzado a vender desde este sábado los test de antígenos para detectar la COVID-19 a un máximo de 2,94 euros, el precio que decidió fijar el Gobierno ante el avance de la variante ómicron. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos aprobó este jueves por unanimidad fijar el importe máximo de venta al público de este tipo de test, después que la gran demanda derivada de la sexta ola del coronavirus llegara a triplicar su precio.

A diferencia de otros países europeos, los test de autodiagnóstico en España continuarán siendo de venta exclusiva en farmacias a pesar de que las grandes superficies y otras colectivos venían reclamando que se liberalizara fuera de ellas. Los farmacéuticos defienden que la venta solo se haga en farmacias y están molestos por la medida del Gobierno al tener que rebajar los precios.

Enfado entre los farmacéuticos

"He llegado a pagar desde 5, 6 a 7 euros depende del día, y los he llagado a vender por 9, 8 y últimamente 9 euros. Ahora nos los tenemos que comer como pasó con las mascarillas porque los tenemos que vender a 2,94 y yo los últimos los he comprado a cinco y pico", se quejaba una farmacéutica madrileña. No es la única que tuvo que comprar test de antígenos a un precio superior y ahora perderá al tener que rebajar a casi la mitad las pruebas.

"De momento Cofades lo ha bajado pero a 2,30 entonces estás ganando un margen muy pequeño. Se ha ajustado el precio pero no hay mucho margen, y se van a vender a precio de coste por lo que no se gana nada", explicaba otra farmacéutica. "Todo el mundo los ha comprado caros y ha habido farmacias que no han encontrado un proveedor barato, y ahora esta medida llega tarde", criticaba otra.

Alta demanda en las farmacias de Madrid

Sin embargo, los clientes están muy satisfechos con la medida después de haber tenido que pagar hasta diez euros por test y las farmacias madrileñas han tenido mucha demanda este sábado. De hecho, en algunas de ellas se han agotado todas las pruebas. "Ayer me enteré de que hoy iban a ser más baratos y he esperado. No iba a pagar el doble cuando podía costar menos", contaba una señora.

Otra madrileña contaba que había esperado a este sábado a comprar test de antígenos para ahorrarse dinero. "Estoy saliendo, he cogido el COVID hace 15 días y entonces me lo he comprado para ver si la cosa estaba pasada y evidentemente me he esperado a hoy por el precio. Podía haberlo comprado ayer, pero he preferido esperar y he comprado dos unidades", explicaba.

Muchos son los que optan por hacerse la prueba al haber estado en contacto con positivos. "He venido a comprar cuatro test de antígenos, uno para mí y otros para mis compañeros de piso porque antes de ayer estuvimos tomando algo con una amiga y ha dado positivo y por precaución. Al principio pensamos en comprarlos ayer, pero ya que han bajado el precio aprovechamos y los compramos hoy", decía.