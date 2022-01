Expertos ven una banalización en tratar la Covid como una gripe

Expertos en enfermedades infecciosas y en inmunología creen que el pico de la sexta ola está cerca. Su optimismo es relativo porque esta pandemia es "impredecible", pero estiman que la explosión de contagios por la variante Ómicron empezará a ir a menos a partir de la tercera semana de este mes. El Jefe de la Unidad de Enfermedade Infecciosas del CHUAC y miembro del subcomité clínico que asesora a la Xunta de Galicia desde el inicio de la pandemia, Enrique Míguez, considera "una banalización" tratar la Covid como una gripe. En el programa "A Coruña opina" de Radio Coruña SER, ha advertido de que no es una enfermedad respiratoria sin más ni tampoco estacional como la gripe. El Dr. Mïguez incide en las secuelas de la Covid persistente y vaticina que "poniéndonos en el mejor de los escenarios, uno de cada seis afectados no va a poder integrarse a su vida anterior con normalidad y con calidad de vida".

VACUNACIÓN

La Catedrática en Inmunología del Centro de Investigaciones de Biomédicas de la Universidad de Vigo, la investigadora África González no es partidaria de administrar la tercera dosis de la vacuna a toda la población mayor de edad, como ha planteado el Gobierno. En su opinión, hay que individualizar la ampliación de la vacunación y no ir a una generalización del tercer antídoto. Es fundamental, a su juicio, la primera y la segunda dosis para toda la población pero ve innecesaria la tercera en personas jóvenes y sanas.

El portavoz de la Sociedad Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria, jesús Sueiro, defiende un escenario con cambios en los mecanismos de control para ir aliviando la situación de saturación en la que está la Atención Primaria. "No es un problema de bajas y altas -comenta- sino de salud pública". No considera eficaz la medida del Sergas de contratar a médicos jubilados y técnicos de salud - médicos que no han acabado la especialidad- para agilizar los trámites administrativos de las bajas y altas.

CARNAVAL

Ante la proximidad del Carnaval , el responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUAC, Miguel Míguez, ha insistido en que los espacios cerrados y la ausencia de mascarilla son factores determinantes para la propagación del virus. "Los datos de lo que ha pasado en las distintas fiestas están ahí " ha puntualizado. La Xunta pedirá en breve al comité clínico sus recomendaciones de cara al diseño de su estrategia en el Entroido gallego.