El Castellón quiere asaltar la zona de promoción de ascenso en Vila-real

El Castellón disputa el primero de los dos partidos que tiene pendientes ante el Villarreal B en la ciudad deportiva de Miralcamp y, en caso de vencer, lograría situarse nuevamente en puestos de promoción de ascenso.

Los castellonenses llegan al duelo provincial tras las dos derrotas consecutivas con las que cerró 2021 y sin competir en el último mes, dado que el primer encuentro de este año fue suspendido por un brote de Covid-19 en el Alcoyano, con lo que habrá que ver si le pesa la inactividad.

El entrenador Sergi Escobar recupera a Kevin Sibille y Bilal Kandoussi, dos piezas básicas en su esquema de juego, tras haber sido baja por sanción en el anterior encuentro ante el Sabadell. En cambio, no podrá contar con Abdoul Koné que cumplirá el segundo de los dos partidos con los que fue sancionado tras su expulsión ante el Andorra y con Carles Salvador por acumulación de tarjetas, ocupando su puesto en el once Borja Martínez.

La alineación también estará condicionada por la Covid-19, ya que algunos futbolistas se perderán el partido por haber dado positivo. “Vamos a tener bastantes bajas”, es lo único que ha resaltado el entrenador. “Hay bajas por sanción; tenemos bajas por Covid y podríamos ir a la picaresca, hacer unos cuantos casos de Covid más y suspender el partido, pero no lo vamos a hacer”.

Un Castellón que confía en recuperar el estado físico de Pablo Hernández, con tal de poder crear mayor peligrosidad de cara a la meta rival, tras una primera parte de temporada en la que el ex del Valencia y el Leeds United se ha mostrado muy irregular y afectado por las lesiones.

Una victoria situaría al Castellón cuarto con 30 puntos y en disposición de afrontar la segunda mitad de la temporada con opciones por el campeonato, que además posibilita el ascenso directo y serviría para cortar de raíz los malos resultados cosechados en la última semana de competición en 2021, cuando perdió dos partidos de liga y uno de Copa del Rey.

Este partido llega con la polémica generada por la no venta de entradas a la afición visitante. El Villarreal solamente decidió entregar 75 invitaciones al club y no permitir la asistencia de aficionados albinegros, un extremo que ha sido rechazado por el Castellón, con lo que no hará uso de esas invitaciones pero sí habrá representación de la junta directiva en la ciudad deportiva de Miralcamp.

La posible alineación del Castellón será la formada por Álvaro Campos; José Mas, Salva Ruiz, Sibille, Yac Diori; Borja Martínez, Dani Torres; Bilal, Aarón, Pablo Hernández y Mario Barco.