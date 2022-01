El Depor arranca la semana sin sus jóvenes internacionales

El Deportivo comenzó este lunes su semana de entrenamientos con la vista puesta en el duelo ante el Dux Internacional de Madrid (domingo, 12:00 en Villaviciosa de Odón). Los deportivistas arrancaron los entrenos sin la presencia de los jóvenes internacionales, que no estarán hasta el jueves a las órdenes de Borja Jiménez. Así las cosas, Trilli y Noel, dos de los fijos en los planes del míster del Dépor, no estarán en varias de las sesiones con el resto de sus compañeros. Los dos internacionales viajaron ya a Alicante, dónde junto al jugador del fabril Dani Barcia representarán al Deportivo con la Selección Sub 19 de España. Ambos fueron citados para unos entrenamientos dirigidos por el seleccionador Santi Denia y se concentrarán en la localidad alicantina de Alfaz del Pi.

Ya no es la primera vez que Denia llama al central Dani Barcia, habitual en todas sus citaciones. En el caso de Noel, regresa al combinado español tras haberse quedado fuera de la anterior llamada. Por su parte, Trilli, que se había lesionado a principios de septiembre con el combinado nacional, regresa ahora para entrenar con la sub 19.

Mella con la Sub 17

También en Alicante se concentrará el atacante David Mella, llamado por Julen Guerrero para formar parte de unos entrenamientos con la Selección Sub 17. Mella, habitual con el Fabril de Oscar Gilsanz y participante del Deportivo de la Youth League, regresará con Trilli, Noel y Barcia a la ciudad a última hora del miércoles.

Borja llama a Guerrero

Ante la ausencia de efectivos, el entrenador Borja Jiménez ha optado por llamar para el entrenamiento del primer equipo al defensa del Fabril Iván Guerrero. El lateral derecho ferrolano suple así el hueco que deja la ausencia de Trilli en los entrenamientos.