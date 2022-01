El Obispo de la Diócesis Nivariense de La Laguna, Bernardo Álvarez, considera que la homosexualidad es un pecado mortal. "La Iglesia tiene unos principios en relación con lo que son las cuestiones morales, ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica. Las personas son siempre dignas de todo respeto, las personas, luego sus comportamientos son discutibles", afirmó el Obispo durante una entrevista en el programa Buenas Tardes Canarias la Televisión Canaria.

Bernardo Álvarez explica con una contundencia pasmosa que la hosexualidad es un pecado mortal, está mal y su funcionamiento es similar al del alcoholismo. Preguntado sobre si la homosexualidad es un pecado mortal, el Obispo responde: "Para que una cosa sea pecado mortal hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, que lo haga libremente y que no esté condicionada por nada, pero que sepa y que tenga conciencia de que lo que hace está mal", explica Bernardo Álvarez.

La homosexualidad es un pecado mortal "igual que el alcoholismo"

"A pesar de que saben que está mal, lo hacen, sin ser condicionados por nada. Es como la persona que bebe y cuando bebe hace cualquier disparate. Claro, lo que tiene que hacer es no beber", continúa el Obispo de Tenerife durante una entrevista en la televisión pública de Canarias. A continuación, el máximo responsable de la Curia Católica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife remata: "Estos días estamos viendo el juicio de una persona que mató a su madre, parece que los estudios psicológicos dicen que la persona no estaba en sus cabales, parece que esa persona no era conciente de que lo que estaba haciendo estaba mal", le espeta al periodista. Es decir, Bernardo Álvarez llega a justificar le enajenación mental que conduce a un asesinato por encima de la homosexualidad, cuestión que sí considera pecado mortal.

En 2007 afirmó que algunos menores incitaban a los abusos sexuales "e incluso los deseaban"

"Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece". En estos términos se refirió abuso de menores el obispo de Tenerife Bernardo Álvarez al extinto diario La Opinión. En esa misma entrevista, Álvarez señaló que la homosexualidad "perjudica a las personas y a la sociedad", asimilándola a las agresiones sexuales, que "la persona practica [la homosexualidad] como puede practicar el abuso de menores".