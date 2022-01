Las claves ante el Dux

El Dux Internacional navega por las aguas tranquilas de la tabla. La solvencia en casa y la capacidad para ser un rival incómodo a domicilio son las bases de un equipo que se mueve por la zona templada de la clasificación. Cuando va media temporada consumida, solo Raya Majadahonda y Calahorra han sido capaces de llevarse los tres puntos de Villaviciosa de Odón.

Álex Arias, jugador del Calahorra, jugó y marcó en el choque ante los madrileños y hoy ha sido protagonista en Coruña Deportiva, de Radio Coruña Cadena SER. El atacante describe al próximo rival del Deportivo como un equipo "que intenta salir con balón jugado, utiliza mucho al portero para conseguir superioridad y buscaban arriba a Rubén Ramos, su jugador más diferencial y el que iniciaba el ataque". Arias también detectó puntos flacos en el Dux. "Se desprotegen en defensa y se les hace sufrir al contraataque".

Un obstaculo añadido para los de Borja Jiménez será el propio terreno de juego del Dux, un campo de césped artificial que habitualmente no es del agrado de los futbolistas. Será la segunda experiencia del Deportivo esta temporada en esa superficie, luego de haber caído derrotados ante Unionistas por 2-1. "Si está mojado parece un campo de hierba. No me gusta el artificial pero con lluvia se rasea bien. Si está más seco el bote es muy raro", afirmaba Álex Arias.

El ex del Marino de Luanco valoró también la temporada del Dépor: "son muy solventes, la clasificación lo demuestra. Es un equipo de otra categoría. Están demostrando la clase de jugadores que tienen con la solvencia con la que ganan los partidos" reconoció el extremo del Calahorra.