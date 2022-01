Alberto Moreno: "Nos duele lo de Elche y toca reaccionar ante el Mallorca"

El futbolista del Villarreal Alberto Moreno afirmó que el equipo está dolido por la derrota del fin de semana en Elche porque venían de una buena dinámica y sabían que una victoria les acercaba a las plazas altas de la clasificación y añadió que ahora les toca reaccionar y ganarle el sábado al Mallorca.



"Debemos seguir trabajando y mejorar en los errores porque la derrota de Elche fue un palo, pero seguimos con opciones de estar arriba y creo que vamos a estar ahí al final. A pesar de estos resultados tenemos equipo para ello. Estoy seguro que el equipo puede”, señaló en un rueda de prensa en la que admitió que les cuesta ganar fuera, pero que los futbolistas son los mismos que juegan en casa.



Pidió mentalización, exigencia y concentración ante rivales muy necesitados de puntos, que se juegan mucho en cada partido y que salen a por todas. "Hay que salir siempre como si fuera una final", agregó.



Sobre el Mallorca, indicó que son un equipo complicado como ya demostró en el encuentro de la primera vuelta, que acabó sin goles en Son Moix, pero recordó que ahora juegan en casa y ante su gente y deben hacer valer esta circunstancia.



También es consciente de que hay que deben tener paciencia a lo largo del encuentro ante un rival que jugará sus bazas, se replegará y no dará facilidades. "Hay que tener cabeza, posesiones largas para cansarles y no dar ventajas. Debemos buscar sus debilidades y hacerles daño ahí. Ellos hacen su juego, pero nosotros debemos ser más listos y no desesperarnos”, agregó.



Alberto Moreno también explicó que no entiende como es posible que a mitad de temporada un club se quede sin cuatro jugadores por la Copa África, aunque destacó que a pesar de las bajas, el Villarreal tiene un plantilla amplia y los jugadores de la cantera ayudan mucho.



Finalmente, tras una etapa en la que estuvo lesionado, señaló que su deseo para 2022 es no lesionarse y poder ayudar al equipo como lo ha hecho últimamente.