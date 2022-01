María Rivas: "El gobierno sí que va a hacer todo lo necesario para que los mariscadores no sean perjudicados"

La próxima semana arrancan por fin las obras de dragado de la Ría de O Burgo. Unas obras que se realizarán por fases y se centrarán progresivamente en distintas zonas del estuario. Comenzarán con la construcción de dos balsas de lodos en la zona de Culleredo y en la de Oleiros. Las dragas se iniciarán una vez finalice la construcción de las balsas, a la altura de mayo o junio. Los mariscadores irán trasladando su actividad, con retirada de moluscos para sembrar en zonas no afectadas, si se les comunica un acuerdo en firme sobre sus compensaciones cuando tengan que parar de trabajar. Si no, aseguran, no colaborarán. La subdelegada del gobierno María Rivas, ha señalado en entrevista en esta casa que el ejecutivo se encargará de pagarles si nno hay acuerdo con la Xunta.

Advierte de que necesitan la información y colaboración de la administración autonómica porque tiene las competencias de marisqueo.

La idea del gobierno y la Xunta es que retiren el marisco para sembrarlo en la parte baja de la ría de enero de abril. Quedaría plantado en zonas donde, de entrada, no va a haber dragado, O Carniceiro, entre Oleiros y Culleredo y A baixada pequena, entre Culleredo y A Coruña. Quieren garantías de pagoque no tienen, con acuerdo entre gobierno y Xunta, antes de empezar a realizar esta actividad. Están pendientes 78 familias.

En agosto o septiembre terminaría la recogida de marisco, si da la talla para poder venderlo en el mercado. Después los mariscadores no podrán trabajar hasta que terminen las obras.

En la Ría de O Burgo trabajan a día de hoy 78 mariscadores que son autónomos, 50 del colectivo a pie y 28 a flote. En los años ochenta más de dos mil personas trabajaban en la ría. En el dos mil eran 250.