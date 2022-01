El gobierno de Ayuso se equivocó y presentó su recurso de los fondos europeos en la ventanilla errónea

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso siempre ha estado muy seguro del reparto “arbitrario” y “sectario” de los fondos europeos, que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Siempre ha estado muy seguro de su decisión de llevar este asunto ante los tribunales. Pero han errado en lo más importante, la elección de la ventanilla a la que debían llamar.

Primero, el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty aseguró, a través de varios medios de comunicación, que recurrirían al Tribunal Constitucional para tumbar el reparto “a dedo” de los 9 millones de euros que recibieron solo cuatro regiones: la Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco y Navarra. “No recuerdo que dijera yo ante el Tribunal Constitucional. Y si lo dije, cometí una equivocación”, dijo hace semanas el propio Javier Fernández Lasquetty, mientras aclaraba que “los Reales Decretos se recurren siempre ante el Tribunal Supremo, son las leyes la que se recurren ante el Constitucional”.

Sin embargo, el Gobierno de Ayuso no acudió al Supremo. La Comunidad de Madrid presentó su escrito ante la Audiencia Nacional, según ha adelantado el diario El País, errando así el tiro contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda confirman a la SER que acudieron a la ventanilla equivocada, lo hicieron el pasado 17 de diciembre, cuando presentaron en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 902/2021, “considerando que era el órgano judicial competente”. Pero no lo era. Conscientes del error, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid tuvieron que enmendar el fallo, de ahí que remitiesen “un escrito a la Audiencia Nacional solicitando la derivación del recurso al Tribunal Supremo, ya que no se puede presentar el mismo recurso en dos órganos judiciales distintos”, según explican estas mismas fuentes.

Este relato choca con el que defendió la Consejería de Economía y Hacienda el pasado 12 de enero, cuando se informó de ese paso tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Aquel día se explicó que el recurso ante el Supremo se había presentado ya en el mes de diciembre, omitiendo por completo el error que habían cometido. Una vez subsanado, ahora, tendrá que ser el Alto Tribunal el que decida si admite o no a trámite este recurso de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno madrileño justificó su recurso contra el reparto de una pequeña parte de los fondos Europeos porque se aprobó "sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo", denunció el consejero Javier Fernández Lasquetty.

📹 VÍDEO | La explicación del consejero de Economía y Hacienda sobre el recurso a los fondos europeos: "Esto es un uso arbitrario de los fondos"https://t.co/lyWtsRZH3D pic.twitter.com/ksL5xF0cCg — Radio Madrid (@RadioMadrid) January 12, 2022

Sin embargo, desde el Gobierno central siempre han defendido que este recurso tiene muy poco recorrido porque las subvenciones acogidas al Real Decreto 902/2021 han seguido el procedimiento de control jurídico que cualquier documento aprobado en Consejo de Ministros exige. “Está plenamente garantizado que cumplen escrupulosamente con la Ley de Subvenciones y con todo el ordenamiento jurídico. Estas subvenciones, concretamente, se han concedido de acuerdo con el artículo 22.c de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y cumpliendo con todas las exigencias que en ella se detallan”, explican fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, recuerdan que Los 9 millones de euros suponen el 0,08% de los fondos asignados a las Comunidades Autónomas y el 0,03% de los 24.198 millones de euros presupuestados en 2021 en el Plan de Recuperación.