Un estudio apunta que el riesgo de fallecer en un no vacunado es 18 veces superior al que sí está inmunizado

La pandemia ha provocado en Asturias el fallecimiento de 3.134 personas desde finales de febrero de 2020, lo que supone una tasa de letalidad del 2,2% entre quienes han contraído la infección. Son datos facilitados en el último informe de mortalidad elaborado por el Observatorio de la Salud.

Esta cifra supera en 913 los decesos contabilizados por el Ministerio de Sanidad, que solo incluye en su estadísticas los casos que han dado positivo a una PCR, mientras que el Observatorio suma también los test rápidos de anticuerpos totales. En su informe, este organismo destaca los efectos "claros y contundentes" de la vacunación contra el coronavirus, que ha evitado 19 de cada 20 muertos a lo largo del pasado mes de diciembre y enero. También refleja que 127 de los últimos 250 fallecidos por covid en Asturias no estaba vacunada o no había completado la pauta de inmunización frente a esta enfermedad. De este modo, según el Observatorio, se concluye que las personas no vacunadas tienen un riesgo de fallecer 18 veces superior a las que sí están inmunizadas. Asimismo, subraya que el efecto protector de la vacunación completa para evitar el evento fallecimiento es de 94,48%.

En su informe, este organismo señala que, del total de decesos del Principado (1.637 mujeres y 1.497 hombres), 1.259 eran personas con domicilio en una residencia de mayores o con dependencia, lo que significa que a lo largo de la pandemia ha fallecido uno de cada once usuario de geriátrico. La edad promedio de muertes por covid en Asturias es de 82,98, siendo el caso más joven registrado el de un niño de 8 años y el mayor, el de una persona de 105. Proporcionalmente, el 81% de los fallecimientos se centran en edades de 75 y más años. Sin embargo, en esos tramos etarios han fallecido el 88% de las mujeres con coronavirus, mientras solo lo ha hecho el 74% de los hombres.

El mayor número de decesos se ha concentrado en las zonas más pobladas, concretamente en el área V (Gijón) seguida del área IV (Oviedo), con 1.144 y 939 muertes, respectivamente. Por el contrario, las áreas I y II, cuyas cabeceras son Jarrio y Cangas del Narcea, han sido las menos afectadas con 47 y 31.