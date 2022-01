Borja Jiménez: "Cuando miras muy lejos, normalmente no ves nada"

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, ha enviado un mensaje claro de paciencia este viernes en Abegondo. El abulense asegura que los próximos tres partidos tienen la misma importancia que los del resto del curso y que el ascenso no se decidirá en este mes de enero. Los suyos afrontarán dos encuentros seguidos a domicilio antes del partido ante el Rácing de Santander en Riazor. "Calma. No va a haber nada decisivo hasta abril. Cuando miras muy lejos, normalmente no ves nada", asegura el entrenador.

"Hacer planes a largo plazo es equivocarte. Cada semana vamos percibiendo que la gente hace cábalas y quedan cincuenta y no sé cuántos puntos en juego. Pensar que es decisivo un partido es volverse loco y se nos va a caer el pelo de la tensión", explica el técnico blanquiazul.

Anuncia además que Jaime Sánchez se perderá el partido del Dux. El entrenador ha asegurado que no tiene ninguna lesión importante y que el descanso le permitirá llegar en condiciones a los partidos de la próxima semana ante el Zamora y ante el Rácing de Santander. Sobre Trilli, descarta también cualquier tipo de lesión y cuenta con él para el partido de este domingo a pesar de que llegó cansado de sus entrenamientos en Alicante con la Selección.

'Rock and Roll' en sintético

Borja Jiménez se refirió al estilo del Inter de Madrid como el de un equipo con una idea muy similar a la de su Deportivo. Espera un partido vibrante y defiende que es muy probable que se vea una versión del Depor, como él mismo definió en su día, de "Rock and Roll". Un guion de partido como el del Reino de León es algo que está encima de la mesa para este fin de semana.

Sobre la superficie sintética, el entrenador resta importancia a este hecho y asegura que es igual para los dos equipos. "Ahora ya se juegan partidos de Champions en campos de hierba artificial. Pero afecta a los dos equipos. El bote es diferente y las acciones suelen ser más imprecisas. Pero la bola rueda bien, probablemente estará más lento. Pero no nos tiene que servir de excusa sino como un reto. No pasa nada, hay que ganar", añade.

¿Rotaciones? Partido a partido

Al margen del descanso dado a Jaime, que provocará la primera rotación en el equipo blanquiazul, Borja Jiménez escondió sus cartas sobre la opción de poder dar descanso a algunos de los habituales pensando en tres partidos en una semana o en la carga de tarjetas amarillas. Afirma el míster que irán "partido a partido" tomando decisiones. Por último, se ha referido a la evolución de Álvaro Rey, que está para poder jugar cualquiera de los próximos partidos. "Es un jugador que está bien y con carácter· y lo define como un perfil distinto al que tenía hasta el momento en su plantilla.