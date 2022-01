Tensión entre cazadores y vecinos en las batidas del Desert de les Palmes:"Me han rajado las ruedas del coche"

La Conselleria de Medio Ambiente autorizó una serie de batidas para el control poblacional del jabalí en zonas del término municipal de Cabanes, dentro del Parque Natural del Desert de les Palmes. Las batidas han empezado este sábado y continuarán el próximo sábado 29 de enero y el 5 de febrero.

Se trata de una serie de batidas que se repiten cada año y que los vecinos de la zona piden que se dejen de hacer ya que "ponen en peligro la integridad física" de quienes viven allí.

Uno de los vecinos del Desert de les Palmes, en una entrevista en A Vivir Castellón, ha explicado que ha hecho que se suspenda la batida de hoy. "He salido de casa y me han denunciado. Y se ha parado la batida porque técinicamente he entrado en la batida. No entienden que mi casa está dentro de la batida", ha señalado.

"He solicitado en el juzgado el amparo a efectos de preservar la integridad física de mi familia", ha asegurado. "La situación es incontrolable. Muy grave. Nos tenemos que cerrar en casa para no recibir un disparo", ha añadido con indignación.

En este sentido, este vecino ha contado que mantiene "una guerra" con los cazadores. "Cada año pongo mi coche en medio del camino privado que lleva hasta mi casa", ya que, como explica, este camino que utilizan los cazadores "es un camino privado de acceso a la montaña", ha asegurado. Además, según ha contado a esta emisora, ha colocado una serie de cámaras que han captado como unos supuestos cazadores le han rajado las ruedas del vehículo.

A parte, este vecino ha argumentado que las batidas cortan su derecho a la libre circulación y que las batidas se hacen al lado de su casa y en una zona sin visibilidad. Cabe recordar que la Ley de Caza impide cazar en zonas sin visibilidad.

Otros vecinos, con los que ha hablado Radio Castellón han explicado que apoyan la iniciativa que ha tomado este vecino y que van a hacer un bote conjunto para ayudar a que el protagonista de esta historia se compre neumáticos nuevos.