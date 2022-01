El Villarreal se llevó los tres puntos en juego ante el Real Mallorca en La Cerámica (3-0) en un partido cómodo para los villarrealenses frente a un rival ineficaz y que se vio superado siempre por su rival.



Un gol de Franco Ruso en propia puerta a los doce minutos y otro de Manu Trigueros a 33 permitieron al Villarreal plasmar su mejor juego en la primera parte ante un rival sin apenas respuesta.



En el segundo tiempo, el Villarreal no se mostró tan superior y aunque el Mallorca mejoró ligeramente tampoco le dio para inquietar al conjunto castellonense y no pudo evitar un nuevo gol local, de Dani Parejo de penalti, ni su cuarta derrota consecutiva en liga.



El equipo local arrancó el partido con más energía que el conjunto mallorquín, si bien el respeto entre ambos equipos marcó el juego en los primeros compases del partido.



Tuvo que ser un gol un propia puerta el que abriera el marcador. Fue a favor del Villarreal tras un error de toda la defensa del Mallorca que acabó con Franco Russo marcando en su portería la intentar despejar un centro de Alfonso Pedraza.



El gol dejó tocado al Mallorca, que vio como un minuto después Leo Román tenía que intervenir para evitar el segundo gol local en un disparo de Moi Gómez.



Solo Take Kubo en ataque aportaba algo de sensación de peligro para el equipo visitante. Un buen centro suyo aprovechado por Amath obligó a Rulli a intervenir por primera vez cerca del minuto 20 de partido.



Sin embargo, conforme avanzaba el partido el Villarreal afianzaba su dominio frente a un Mallorca que no logra trenzar jugadas y que basaba su juego en los balones largos ante un rival bien posicionado.



Fruto de esta superioridad llegó el segundo gol del Villarreal tras culminar en el minuto 33 una contra que arrancó Iborra y continuó Pedreza con una gran asistencia a Trigueros, que no perdonó ante Leo Román.



En la recta final del primer tiempo el Mallorca se mostró totalmente sometido y sin saber cómo frenar la embestidas de los villarrelenses.



En el segundo tiempo apenas varió el desarrollo del partido. El Villarreal mantenía su dominio ante el Mallorca, que si bien se acercaba con más frecuencia en los primeros compases de este periodo apenas se mostraba peligroso ante la meta del argentino Gero Rulli.



El Villarreal, que no acusó sus numerosas ausencias, bajó su intensidad mediada la segunda parte, lo que aprovechó el Mallorca para crecer ligeramente en el partido gracias en buena parte a los cambios en su alineación aunque sin consecuencias en el marcador.



Con la situación controlada por el equipo de Unai Emery, el partido entró en una fase plana que solo cambió por el penalti cometido sobre Jackson, que convirtió Dani Parejo en gol en el minuto 87 y que también supuso la expulsión de Francio Russo en una tarde muy aciaga para el zaguero argentino.