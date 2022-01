Montesinos: "El Castellón sigue estando en una situación económica débil"

La situación económica del C.D.Castellón es "débil". Así la definió el presidente de la entidad, Vicente Montesinos, a preguntas de Radio Castellón, en el acto del centenario que tuvo lugar el pasado viernes.

"No somos los más fuertes. El club sigue estando en una situación débil. No salen las cuentas. Ni a nosotros ni al resto de clubes", afirmaba Montesinos preguntado por la situación económica de la entidad. "La temporada pasada sufrimos un impacto económico negativo de un millón de euros por el covid. Compensamos a los aficionados por la no asistencia y eso nos hizo pasar una dificultad temporal y nos hemos tenido que apretar mucho el cinturón".

En ese sentido el presidente volvió a reclamar la ayuda institucional y bancaria para poder sacar los mejores resultados posibles. "El Castellón aún no ha logrado, pese a los esfuerzos, ni una línea de crédito de diez mil euros. Tampoco tenemos apoyo de subvenciones públicas y eso nos hace no jugar con las mismas cartas que nuestros competidores. Convivimos con ello, y por eso sufrimos un poco".

"Tendremos en el club lo que la afición quiere que sea. Seamos conscientes de hasta donde podemos llegar. Una cosa es lo que a uno le gustaría y otra es la realidad. Yo haré los máximos esfuerzos por la entidad como los aficionados hacen el suyo por el Castellón".