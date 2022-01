Un Dépor con números de ascenso

El Deportivo se ha convertido en uno de los mejores equipos que han competido en la categoría de bronce. Con los tres puntos sumados ayer, los herculinos suman 43 en la primera vuelta. Una marca que, desde que en la 95/96 se empezaron a otorgar tres puntos por victoria, solo han superado cinco equipos. En total son once los que han alcanzado o superado esos 43 puntos que convierten en líder a los Borja Jiménez. Si analizamos los números de los líderes de los diferentes grupos que componían hasta el año pasado la Segunda B, se han registrado cien "campeones de invierno" y solo cinco de ellos han sumado más puntos que este Deportivo.

Los mejores registros son para el Salamanca de la 05/06 y la Cultural Leonesa de 16/17 con 46 puntos, tres más que el Dépor. El segundo puesto del podio lo comparten con 44 puntos la Universidad de Las Palmas de 05/06, el Villarreal B 08/09 y el Sant Andreu 09/10. Estos cinco superarían la marca del Deportivo 21/22. Igualan el registro de 43 puntos cinco equipos: Castellón 02/03, Cádiz 09/09, Oviedo 14/15, Mirandés 17/18 y Mallorca 17/18. De estos diez equipos seis ascendieron de categoría al final de la temporada. Pero ese análisis tiene un matiz: hasta esta temporada el líder de cada grupo no ascendía de manera directa, sino disputando un play off donde a veces se truncaban trayectorias brillantes en eliminatorias a cara o cruz. De ahí que la cuestión está en saber cuántos de estos conjuntos de récord fueron capaces de mantener ese liderato que este año otorga el ascenso directo. La respuesta invita al optimismo: excepto el Villareal B, todos fueron capaces de conservar su posición de privilegio en la jornada 38. Eso sí, el filial del submarino amarillo no fue capaz de conservar el liderato pero acabó ascendiendo en el play off.