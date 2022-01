Un 10% de las víctimas del volcán falsean sus datos para acceder a una vivienda

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales y responsable del equipo social de la oficina de las víctimas del volcán confirma a la SER que han detectado al menos un 10% de fraudes en el proceso de solicitud de una vivienda. Personas que mienten y dicen residir donde en realidad no viven. "Desgraciadamente hay algunas personas que han hecho un falseamiento de datos a la hora de inscribirse tanto en el registro de afectados como en los registros que había en los ayuntamientos", explica Candelaria Delgado a la SER.

Hablamos de víctimas del volcán que aseguran que vivían habitualmente en un lugar donde realmente no residían, con el objetivo de obtener una vivienda social o algún tipo de ayuda. La responsable del equipo social la Oficina de las Víctimas del Volcán cifra en al menos un diez por ciento el número de personas que mienten a la hora de inscribirse en el registro para obtener una vivienda que no les corresponde. Este dato lo avanza la SER en medio de la polémica por Melisa Rodríguez, la ex diputada de Ciudadanos que supuestamente solicitó una ayuda que no le correspondía.

Alrededor de 130 personas han intentado llevar a cabo algún tipo de fraude o pillaje mintiendo sobre su lugar de residencia

El de Melisa Rodríguez, -en caso de ser cierto-, no es un caso aislado. Al menos una de cada diez víctimas ha intentado mentir a la hora de registrarse. Gente que dice "yo soy afectado y no lo soy, puede haber un diez por ciento de casos así, gente que dice residir en viviendas que han sido llevadas por la lava y hemos constatado que no era así", explica Delgado a la SER. Hasta el momento se han recibido unas 1300 solicitudes de vivienda social, con lo cual, hasta 130 personas pueden haber intentado llevar a cabo algún tipo de fraude o pillaje. Según Delgado, todos los casos han sido detectados a tiempo gracias a los mecanismos de control.

La mayor parte de las víctimas son personas honestas que llevan meses esperando por una casa

Tan solo la empresa pública Vivienda Sociales de Canarias (VISOCAN) ha entregado 39 viviendas a las víctimas del volcán de La Palma de un total de 99 ya compradas. En estos días el Consejo de Administración de la empresa ultima la compra de otras cinco viviendas más. El Instituto Canario de la Vivienda, por su parte, avanza en la instalación de cabañas modulares, sin embargo, no han entregado ninguna todavía, situación que desespera a las 1300 solicitantes de un hogar.