L'Alcora participa en un webinar internacional sobre música y salud cerebral

La cátedra l’Alcora de investigación musical y calidad de vida, fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de l’Alcora y la Universitat Jaume I (UJI), dirigida por la profesora de la UJI, Ana M. Vernia, ha participado en el webinar internacional “Music for brain health”, organizado por veronicarts.org.

En el seminario online intervino Ibán Tripiana Sánchez, neuropsicólogo clínico, colaborador externo de la cátedra, junto con 7 panelistas más: Sir Muir Gray, de la Universidad de Oxford, Phil Hallet, CEO de Coda Music Trust, Grace Meadows, directora de Music for Dementia, Victoria Hume, directora de Culture Health and Wellbeing Alliance, Sian Brand, de NHS England, Dr Bogan Chiva Giurca, de National Academy for Social Prescribing, y Veronica Franklin Gould, de VeronicArts.

Tripiana habló de los beneficios de la música y de la práctica musical activa a nivel cerebral, destacando que “mejora la memoria verbal, la memoria de trabajo y la atención y reduce los comportamientos disruptivos y la ansiedad en enfermos de Alzheimer, siendo también una importante de herramienta de facilitación y cohesión social”.

Asimismo, neuropsicólogo puso especial énfasis en cómo la música puede fortalecer y modular el sistema inmune, aumentando la actividad de las células NK, y el número total de linfocitos, células T y CD4, interferón e IL-6, y reduciendo la expresión génica de la citoquina IL-10.

La cátedra, que cuenta con el soporte de la concejalía de Asuntos Sociales, a través de su responsable Tica Pons, y el patrocinio de la Caixa Rural l’Alcora, Torrecid y Emigres, participará los próximos días 22 y 23 de febrero en el V Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud que se celebrará en Murcia, presentando la comunicación oral “La expresión musical para la prevención de demencias: un caso en l´Alcora”.