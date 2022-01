Los hosteleros de Galicia, contra la exigencia de certificado Covid para acceder a sus negocios

Los hosteleros piden que se retire la exigencia de pasaporte Covid para acceder a sus negocios. Señalan que no tiene utilidad sanitaria ante la experiencia de los últimos meses y que al tener que pedirlo, realizan una función que no les corresponde. Han trasladado a la Xunta también la necesidad de recuperar todo el horario que les permiten sus licencias tras la rebaja de las restricciones que entran en vigor este fin de semana.

Quieren abrir hasta las dos y media de la mañana, por ahora se autoriza que abran hasta la una y la una y media los fines de semana. Se consideran el patito feo de las medidas de la pandemia porque no entienden que se mantenga esa exigencia en sus locales, sabiendo que no ha evitado la extensión de la sexta ola, y que no se pida certificado en buses u otros servicios públicos. Hector Cañete.

Recuerda que durante 2021 cerraron un 17 por ciento de bares y cafeterías de Galicia a consecuencia del parón de la pandemia. Piden oxígeno para miles de familias que dependen del sector. Reconoce que la exigencia de certificado Covid tiene el aval del Tribunal Superior de Xustiza pero señala que hay muchos clientes que no quieren dar información médica y personal y una parte del sector entiende esa posición.