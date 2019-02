Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x11 | Ponche segoviano

PBL 1x11 | Hoy tenemos invitados, merienda e imanes.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.



Wikipedia de Zach Galifianakis, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Zach_Galifianakis



La Llama, la primera tienda del mundo especializada en comedia. Ubicada en Barcelona.

https://lallamastore.com/



La Commedia, el show de Iggy Rubin e Ignatius Farray.

http://teatroarlequingranvia.com/la-commedia/



Famosos y una vieja, el show de entrevistas creado por David Suárez.

https://www.atresplayer.com/flooxer/snacks/famosos-y-una-vieja/



Capítulo completo del "Comedians in Cars Getting Coffee" de Zach Galifianakis.

https://www.youtube.com/watch?v=vcPTSX25YfI



Maria Mirabelli, la tienda de cupcakes y repostería de la fantástica Mer.

http://www.mariamirabelli.com/



Acerca de la movida de Pete Davidson y Ariana Grande

https://www.nacionrex.com/gossip/ariana-grande-y-pete-davidson-thank-u-next-respuesta-video-snl-2018-20181106-0034.html



Roast de Castelo VS Kaco.

https://www.youtube.com/watch?v=4LNSoZqZ_go



Hoy hemos hablado de "Secret Time", el especial de Bert Kreischer. Disponible en Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=7q4PLdoy3n8



Wikipedia de Segovia, la lejana tierra que visitó Castelo y que vio a Miguel Campos crecer.

https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia



