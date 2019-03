Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x13 | El mánager

PBL 1x13 | ¿Cómo están esas phienas?

Hoy tenemos la visita de Víctor Ladrón de Guevara, un mánager sin igual en el mundo del show bussiness.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.



******************************************



Wikipedia de Rodney Dangerfield, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodney_Dangerfield



Twitter de Víctor, el mánager que nos ha visitado.

https://twitter.com/VLGmanagement



ALG Management, la empresa de management de Víctor.

http://www.ascarizyladrondeguevara.com/



"La risa os hará libres", el libro que sorteamos esta semana de Dani Mateo.

https://www.planetadelibros.com/libro-la-risa-os-hara-libres/118131



Wikipedia de Lisa Lampanelli, la cómica que ha dejado el stand up.

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Lampanelli&prev=search



Acerca de que Lisa Lampanelli deja el stand up para hacerse coach.

https://www.vulture.com/2018/11/lisa-lampanelli-interview-quitting-standup-comedy.html



Wikipedia de Trevor Noah, el cómico del que hablamos en "Thank you for this beautiful comedy".

https://en.wikipedia.org/wiki/Trevor_Noah



Hoy hemos hablado de "Son of Patricia", de Trevor Noah. Puedes encontrarlo en Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=m6fseZL2uwM



"Prohibido nacer", el libro de Trevor Noah que tenemos sobre la mesa.

https://www.blackiebooks.org/catalogo/prohibido-nacer/



******************************************



