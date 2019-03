Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x15 | Hoy en mi cocina hay salsa

PBL 1x15 | El programa más salsón.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos, Jorge Yorya y con la visita de Don Adolfo Valor.



Wikipedia de Eddie Murphy, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eddie_Murphy



Marchoso vídeo de Txabi Franquesa bailando.

https://www.instagram.com/p/Bq8KwX_lNYs/



Trailer de "Delirious", el especial de comedia de Eddie Murphy. Disponible en Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=XhHgYnAZGpI



Acerca de la movida de Kevin Hart y los Óscar.

https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/kevin-hart-no-presentara-oscar-polemica-tuits-homofobos/6456878



Twitter de Adolfo Valor, nuestro invitado de hoy que es showrunner y guionista.

https://twitter.com/adolfovalor



Página oficial de The Tonight Show, con Jimmy Fallon.

https://www.nbc.com/the-tonight-show



"Jimmy Kimmel Live", el programa de Jimmy Kimmel.

https://abc.go.com/shows/jimmy-kimmel-live



The Late Show with Stephen Colbert

https://www.youtube.com/channel/UCMtFAi84ehTSYSE9XoHefig/featured



The Late Late Show with James Corden.

https://www.youtube.com/user/TheLateLateShow



Wikipedia de Conan O´Brien, el presentador de Late Shows.

https://es.wikipedia.org/wiki/Conan_O%27Brien



Wikipedia de Jay Leno, el presentador de Late Shows.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jay_Leno



Hoy hemos hablado de "DEF COMEDY JAM 25". Puedes encontrarlo en Netflix.

https://youtu.be/KZDC8__CqDs



Twitter de Rubén Calles, autor del GIF animado de Phi Beta Lambda y ganador del premio de "La Llama Store" de esta semana.

https://twitter.com/ruben_oluwa/status/1071683756036186112



Instagram de ARZE ART, autor de la tremenda postal navideña de Phi Beta Lambda y ganador del premio de "La Llama Store" de esta semana.

https://www.instagram.com/arze.art/



La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia de la que Yorya trae todos esos regalitos.

https://lallamastore.com/



