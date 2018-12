"No voy a las reuniones de la dirección federal, no entiendo de qué hablan"

Escucha la entrevista completa en 'Hora 25':



Gaspar Llamazares ha pasado este lunes por los micrófonos del programa 'Hora 25' tras la polémica suscitada por su adhesión a la plataforma 'Actúa', que ha sido presentada esta misma mañana por el propio Llamazares y el exjuez Baltasar Garzón. Alberto Garzón ha dicho esta misma mañana que la dirección de Izquierda Unida "castigará el transfugismo" y la posibilidad de que alguien utilice un partido para competir con IU.

Finalmente, la dirección federal de IU ha decidido solicitar formalmente a todos militantes de la formación que participan en 'Actúa' que aclaren sus intenciones en el próximo ciclo electoral antes de tomar una decisión.

"Bueno, no sé muy bien qué me piden. Primero se me condena como tránsfuga, algo que me parece una injuria que tendrán que rectificar. En todo caso tránsfuga sería el grupo parlamentario de IU Asturias, pero resulta que es el último grupo que le queda a IU y que practica sus políticas", ha dicho Llamazares cuestionado sobre su respuesta a la dirección de su partido.

"Actúa' no se ha presentado para competir con IU. Otros si se han presentado para competir en Andalucía con Podemos e IU, como Adelante Andalucía, y no he visto a nadie que haya pedido sanciones. Esto me parece una huida hacia adelante. Es una caza de brujas típica", ha dicho el exlíder de IU, que ha acusado a Alberto Garzón de no aplicar el mismo baremo consigo mismo.

"No sé si ir de la mano de Podemos es transfugismo. Entiendo que solo se aplica a los demás. En todo caso, es legítimo ir en confluencia con otra fuerza política y no sumarse al discurso antidemocrático y confederal cuando el discurso de IU es federal. En Andalucía deberían analizar por qué parte del electorado se ha quedado en casa, además de por Gaspar Llamazares", ha ironizado, que ha vuelto a reiterar su compromiso con la formación.

"No me he planteado nunca irme de IU. Yo en Asturias estoy muy cómodo en IU. Otra cosa es que a nivel federal intentemos convertirnos en el hermano menor de Pablo Iglesias", ha insistido Llamazares, que también se ha mostrado crítico con la dirección federal de su partido. "No, no hablo con Alberto Garzón. Hace tiempo que no voy a las reuniones de la dirección federal porque no entiendo de qué hablan", ha sentenciado.