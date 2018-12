Desmemorias

Pasan muchas de las cosas que nos pasan porque no recordamos apenas de dónde venimos, lo que quiere decir que apenas sabemos quiénes somos. La Historia de lo nuestro y de los nuestros nos la han contado casi siempre a medias y con mala intención, y nos contentamos con ese relato mutilado y malicioso sin oponerle jamás el menor atisbo de sentido crítico, un ejercicio que pasa por leer más y leer con mejor tino. Dentro de poco más de un año se cumplirá el primer centenario de uno de esos escritores que combatieron la desmemoria, y al que debemos la mejor representación literaria de ese tan mal conocido siglo XIX en cuyas brumas y sombras hunde sus raíces la mayor parte de nuestros males. Fue Benito Pérez Galdós un novelista total y un agudo observador de su lugar y su tiempo, un escritor con ojo para el detalle, oído para la palabra justa y cabeza para entender el sentido profundo de cuanto veía y escuchaba. Sus Episodios Nacionales deberían ser lectura obligatoria —con versiones en cómic, si hiciera falta, para quienes no leen libros gordos—, porque en ellos están compendiados todos nuestros vicios y virtudes, además de un tratado descomunal de la condición humana. No existe, en toda la literatura española contemporánea, un autor de su envergadura. No debería pasar inadvertido su centenario. Pero la mejor manera de celebrarlo no serán los huecos discursos oficiales de siempre, sino, de una vez por todas, leerlo.

