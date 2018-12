Uribe-Echevarría, candidato a la presidencia del Athletic: "Para los fichajes de Llorente o Ibai tienen que darse circunstancias en cadena"

Alberto Uribe - Echevarría, candidato a relevar la presidencia de Josu Urrutia del Athletic Club, pasó por El Larguero para explicar sus objetivos de cara a las elecciones del próximo 27 de enero.

Uribe-Echevarría, que ha estado en la junta directiva de Urrutia los últimos ocho años, afirmó que no reniega de la "etiqueta continuista" y que consideraba que la presidencia de Urrrutia era de "sobresaliente". "Desde el punto de vista deportivo, los resultados ahí están, desde el punto de vista económico son más tozudos. Tenemos un patrimonio de casi 300 millones de euros", explicó.

Además, también explicó que una de las "ventajas" frente su adversario, Aitor Elizegui, es que "por la ley del deporte tenemos una capacidad de inversión de la totalidad del patrimonio del club que el otro candidato no tiene porque responde con su patrimonio a las pérdidas de su gestión. Los beneficios que hemos obtenido no se pueden transferir a la su gestión".

Sobre si con ese dinero quiere invertir en la cantera o fichar fuera, Uribe-Echevarría dijo que "la situación actual no es buena por los traspasos, que no suceden, sino por las cláusulas de rescisión". "Fuimos precursores en una época donde teníamos patrimonio negativo, creemos que los mejores jugadores tienen que estar en el Athletic", explicó.

Para los fichajes de Llorente o Ibai "tienen que darse circunstancias en cadena"

Uribe-Echevarría dijo sobre una posible vuelta de Ibai o Llorente -que ya expresó su deseo de volver en El Larguero- que "tenían que darse unas circunstancias en cadena".

"Que lo pida la dirección deportiva, que lo diga el cuerpo técnico, que sea necesario y que se den una serie de parámetros no solo económicos, sino de otro tipo. No podemos ser infieles a lo que somos y a la historia. Hablar de nombres es muy goloso pero me gustaría generalizar y cualquier fichaje tiene que pasar por eso", explicó.

"La cantera es nuestro alma, corazón y futuro. Siempre ha sido así. Está produciendo unos frutos que son los mejores de su historia. Lezama entendido como el fútbol base. La cantera vasca está produciendo frutos mayores que los últimos veinte años", añadió.

Tras insistir en la posible vuelta de ambos jugadores, el candidato admitió que "entran en la filosofía y han sido jugadores del Athletic". Además, dijo que "el mercado de fichajes está ahí y con el músculo financiero que tenemos no se puede descartar".

Sobre las renovaciones de Muniain y De Marcos, Uribe-Echevarría dijo que "consideramos que si pregonamos una forma de sentir el club y vincularte, que los jugadores sean representantes, queremos que se establezcan vínculos duraderos y que no haya necesidad de ponerle precio a la libertad". "Muniain ha dicho que no se va a marchar. Es difícil que un jugador que ha expresado no querer hablar de cláusulas se quiera ir a otro club", explicó.

Sobre el nuevo técnico tras la marcha de Berizzo, Gaizka Garitano, el candidato dijo que "no me gusta hablar de algún "pase lo que pase". "El fútbol es cruel. Él es el entrenador, lo va a seguir siendo y espero que vayan bien las cosas".

Respecto a jugar los lunes, Uribe-Echevarría dijo que "nosotros no ponemos los horarios, pero cuando un equipo de esta trascendencia no está en Europa hay mucha tentación de jugar el abierto. Es una faena pero tenemos que aceptarlo".

Por último, sobre algún posible partido de liga en Miami, el candidato admitió que no lo ha pensado y que no se ha posicionado en el debate, pero que "cualquier cosa que suponga una incomodidad de los aficionados no me suena bien", concluyó.